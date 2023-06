Education-Formation : L’ADD organise à Rabat un atelier sur la transformation digitale du secteur

Cet atelier sectoriel, co-organisé avec la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO/ ESCWA en anglais), a pour objectif de mettre en avant l’importance et les opportunités offertes par le numérique dans l’enseignement supérieur. S’exprimant à cette occasion, Martin Noel, directeur général de l’Académie de la transformation numérique (ATN) à l’Université Laval au Canada, a présenté l’expérience de l’Académie au Québec en la matière, précisant qu’à l’issue de cette expérience, plusieurs actions ont été formulées et structurées pour avoir des formations courtes et flexibles qui s’adaptent à la disponibilité de chaque individu. M. Noel a, dans ce sens, rappelé “l’indispensabilité” de la pédagogie au niveau des formations à distance, soulignant que l’ATN privilégie les enjeux humains quand l’Agence aide les organisations publiques du Québec ou d’ailleurs dans leur transformation numérique en leur offrant des parcours de formation innovants soutenus par des projets de recherche et initiés par des mesures de maturités numériques. “Il est important de diversifier et innover constamment les modèles pédagogiques par le biais de formations asynchrones, de parcours thématiques, d’expériences d’apprentissage immersives et des plateformes en ligne conviviale”, a-t-il affirmé.

Pour sa part, Abderrahim Ouabbou, chef de division au sein de la direction de l’Enseignement supérieur et du développement pédagogique, a rappelé le cadre juridique de l’enseignement à distance en citant l’article 33 de la loi cadre 51.17 relative à l’éducation, la formation et la recherche scientifique qui reflète les mécanismes de développement numérique dans l’enseignement supérieur. “Parmi ces mécanismes se trouvent le renforcement de l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la promotion de la qualité des apprentissages, création de laboratoires d’innovation et de production de ressources numériques, développement et amélioration de l’enseignement à distance comme complément à l’apprentissage”, a-t-il noté. Il a également mis en avant les résultats attendus notamment au niveau des infrastructures renforcées, des plateformes numériques développées, un mode d’enseignement à distance institutionnalisé, des ressources humaines formées dans le domaine de l’enseignement à distance et des filières hybrides accréditées. “L’enseignement à distance ne pourra jamais remplacer l’enseignement présentiel”, a-t-il conclu.

Quant à Hanan Bakkali, directrice adjointe de l’école nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS), elle a présenté les orientations stratégiques vers l’ENSIAS 4.0 pour assurer la qualité, l’adéquation, l’innovation et la créativité pédagogique. “Les orientations majeures pour la digitalisation de l’ENSIAS visent la dimension pédagogique en accompagnant les enseignants pour adopter les approches de pédagogie active et de techno-pédagogie centrées sur les compétences et l’approche par projets, la dimension expertise en guidant les partenaires vers la transformation digitale et la dimension gouvernance en utilisant la digitalisation comme levier de développement des services offerts aux élèves et aux enseignants-chercheurs”, a-t-elle ajouté.

Au terme du contenu de cet atelier, Pr. Mohamed Essaaidi, directeur général de l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur et Président du Centre Digital Interactif du Maroc, a, quant à lui, rappelé le contexte historique de la technologie qui est passée du lancement des ordinateurs aux casques d’Apple en passant par le cloud, les technologies immersives et le big data. Dans une déclaration, il a indiqué qu’à l’heure d’aujourd’hui, avec le niveau de maturité des technologies numériques, tous les secteurs ont bénéficié d’une certaine optimisation de la transformation digitale qui a permis d’améliorer les performances, l’efficience et l’efficacité du système éducatif, surtout après l’expérience du Covid pendant laquelle la digitalisation a joué un rôle “très important” pour assurer la continuité pédagogique au niveau des universités et des écoles. “Le niveau de ces technologies a atteint un niveau de maturité extraordinaire dernièrement avec l’avènement de l’intelligence artificielle et des robots conversationnels (Chat GPT) qui représentent une réelle révolution pour l’éducation”, a-t-il dit. “Ces robots représentent des assistants disponibles 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux questions des élèves et sont là principalement pour compléter le rôle des enseignants, chose qui apporte des solutions aux problèmes dont souffre le système éducatif à l’échelle mondiale”, a-t-il soutenu.

Au programme de cet atelier sectoriel, figurent également la transformation digitale dans le domaine de l’éducation-Formation et les stratégies nationales ainsi que la transformation digitale au sein de l’éducation nationale et la formation professionnelle.