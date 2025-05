Eau Potable : Approvisionnement de Souk El Arbaa, Larache, Ouazzane et Ksar El Kébir. L’ONEE renforce et sécurise ses installations

D’un coût global de 360 Millions de dirhams, financé par l’ONEE à travers un prêt du Fonds Saoudien pour le Développement (FSD), le projet d’extension comprend trois composantes, la première dont le coût s’élève à 74 MDH concerne le renforcement de la capacité de production à travers l’extension de la station de traitement de Loukkos pour un débit supplémentaire de 330 l/s portant ainsi la capacité totale de production d’eau potable de la station à 990 l/s, la réalisation et l’équipement d’une station de pompage d’eau traitée pour un débit de 240 l/s et la construction d’une ligne électrique HTA 22 kV sur une longueur de 14 km, indique l’Office.

La deuxième composante, dont le coût s’élève à 129 MDH, concerne le transport et comprend la pose d’une conduite d’adduction DN 600 sur une longueur de 65 km, la réalisation de deux réservoirs semi-enterrés de 2 000 m3 chacun et la mise en place d’un système de télégestion des installations d’eau potable, ajoute la même source, notant que sa mise en service est prévue pour septembre 2025.

Quant à la troisième composante, dont le coût s’élève à 152 MDH, elle concerne la distribution et consiste en la pose de 159 km de conduites de diamètres variant entre 75 et 500 mm, la construction de trois réservoirs semi-enterrés de capacités respectives de 800 m3, 500 m3 et 350 m3, l’équipement hydromécanique et électrique de deux stations de reprise et la construction d’une ligne électrique moyenne tension. Sa mise en service est prévue pour décembre 2025, poursuit-on. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) 2020-2027, permettra la sécurisation de la desserte en eau potable des villes précités et des communes avoisinantes et contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique de cette région.