E-Commerce : Youssef Ahouzi chapeaute le Comité exécutif de l’Alliance africaine

David Ngarama, Président sortant, qui occupait le poste depuis 2022, a passé ainsi le témoin au Maroc, à travers Y. Ahouzi, qui lui-même a passé la main à Warsama Mouhoumed Bouh Guirreh, Directeur Général de DPCS de la République de Djibouti comme Président de l’Assemblée Générale, indique l’AACE dans un communiqué. Cette Assemblée s’est tenue en marge de la Conférence Internationale sur les Guichets Uniques et du Forum Numérique Congo, organisé par le Guichet Unique des Opérations Transfrontalières, note-t-on.

Ngarama laisse entre les mains du nouveau bureau des chantiers stratégiques importants notamment le déploiement du projet AFTRA, plateforme panafricaine d’échange de documents commerciaux et de mise en place de portails d’information commerciale pour les pays africaine, la signature d’une convention entre l’ITFC et l’AACE et la Commission de l’UEMOA. Le Président sortant du Comité Exécutif a rassuré ses pairs quant à sa disponibilité à accompagner la consolidation de tous les projets pour lesquels il serait sollicité. Il a remercié vivement les membres de l’AACE pour la confiance qu’ils lui ont accordée pour ce mandat qui a duré deux ans et a exhorté le nouveau bureau à porter plus haut le flambeau. Le Cameroun, le Mozambique et le Sénégal restent dans le bureau à travers le GUCE, MCNET et GAINDE 2000 en occupant respectivement les postes de Président du Comité Technique de l’AACE (Abdoullahi Faouzi), de vice-présidents (Jonathan Ofori, Mor Tala Diop) et de Trésorier de l’AACE (Amadou Mbaye Diop).

Créée en mars 2009 à Addis Abeba, au siège de la Commission des Nations Unies pour l’Afrique, l’AACE est une organisation regroupant les guichets uniques nationaux pour le commerce extérieur des pays Africains. A ce jour, elle compte à son actif plusieurs publications techniques et organise chaque année, la plus grande conférence internationale sur les guichets uniques depuis 2009. L’AACE a porté des projets de recherche et des projets pilotes innovants avec l’appui du Centre Africain pour les Politiques Commerciales (ATPC/UNECA), de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement (BAD).