Du rififi dans le PAM : Circulez, il n’y a rien à voir…

Au-delà des sanctions proposées par la nouvelle mouture du règlement intérieur de la Chambre des représentants, lesquelles ont déjà fait couler beaucoup d’encore, la colère des élus du PAM est suscitée, cette fois, par la proposition de réduire le nombre de députés de 20 à 12 pour former un groupe parlementaire. Soutenue par le ministre, cette proposition ne bénéficie pas du soutien unanime de tous les députés du groupe PAM à la première chambre. Fumée sans feu ?

Les indiscrétions faites ici et là alimentent les spéculations quant aux désaccords pouvant conduire à une crise aiguë au sein du PAM qui s’organise pour tenir son prochain congrès. Spéculations que la direction du parti rejette en bloc. On crédite ainsi le BP du PAM d’avoir nié tout contentieux entre les militants de la formation. Tout au plus ne s’agit-il en l’espèce que de spéculations sans fondement.

Tout cela n’empêche pas les caciques du PAM d’y voir le signe d’un malaise profond qui traverse le corps de cette formation. Peut-on piloter une force politique arrivée deuxième lors du dernier scrutin sans commission de discipline ? Voilà qui soulève la question nodale en lien avec la gouvernance du PAM. Et à ce sujet, la culpabilité de l’actuel leader est directement engagée…