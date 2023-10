Drames des femmes en chiffres : Le HCP actionne les clignotants…

Dévoilé à l’occasion de la Journée Nationale de la Femme, « La femme Marocaine en chiffres 2023 », document qui se présente sous forme de statistiques, graphiques et autres infographies, offre une idée holistique de l’évolution féminine au Maroc dans différents domaines. Les acquis réalisés au cours des deux dernières décennies n’occultent en rien les défis entravant l’essor féminin au sein de la société marocaine. Le document offre aux décideurs, aux utilisateurs et aux acteurs de la société civile les informations pertinentes pour une meilleure prise de décision dans les choix des politiques publiques, signale le HCP dans l’avant-propos.

En 2022, les hommes dominent toujours le marché du travail, le taux d’activité des hommes diplômés de 25-59 ans est de 98.2% contre 33.2% chez les femmes. Le taux de chômage est plus élevé chez la gent féminine, en 2022, 32.7% des femmes âgées entre 15 et 34 ans sont au chômage contre seulement 19,8% d’hommes sans emploi. Bien pis, 37,3% des femmes âgées de 15-24 ans ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation (NEET) en 2022, tandis que les hommes ne font que 13,5%.

En dépit de ce constat des plus alarmants, en 2021, la part des femmes occupant des sièges au gouvernement est de 29,1%, 24,3% au Parlement, 39,8% aux élections régionales et 29,8% aux élections communales, selon le HCP. La bataille politique de l’égalité est encore loin d’être gagnée, en dépit des « modèles de réussite » ici et là.

Ainsi, malgré la performance notable des femmes dans les études, sauf en 2022, le pourcentage de la population de 25 ans et plus ayant au moins le niveau secondaire collégiale a atteint 30,8% pour les femmes contre 45,5% pour les hommes. En ce qui concerne le taux de scolarisation selon l’âge (15-17 ans), l’écart entre le rural et l’urbain est patent, il marque respectivement 47,6% contre 96,1%.

Il ressort du document que l’âge moyen de la maternité pour les femmes âgées entre 15 et 49, en 2018, est de 29,5% en milieu urbain contre 28,5% en milieu rural. En outre, le taux de mortalité maternelle pour 100 mille naissances vivantes est de 72,6% au niveau national durant la même période. De plus, l’espérance de vie à la naissance, en 2018, est de 78,6 ans pour les femmes soit 3,4 ans de plus que les hommes.

Le taux de célibat chez les femmes marocaines ne cesse d’accroître durant les dernières années en raison de nombreux changements survenus dans le système familial marocain, ce qui indique que pas moins de 40,7 % des femmes âgées de 15 ans et plus sont célibataires, tandis que les hommes ne font que 28,3 %. Le HCP a révélé que le pourcentage de filles âgées de 20 à 24 ans mariées avant l’âge de 18 ans est de 13,7%, tandis que celles mariées avant l’âge de 15 ans ne dépasse pas 0,5 %, ce qui signifie une baisse du taux de mariage des mineurs au Maroc. En 2004, le nombre de filles mariées avant l’âge de 18 ans était de 15,9 %, et 2,5 % des filles de moins de 15 ans.

La violence est encore persistante contre les femmes sous toutes ses formes et dans tous les contextes. Le HCP révèle que la violence à l’encontre des femmes, en 2019, dans le lieu de travail est de 15,4% et de 52,1% dans un contexte familial ou conjugal. De plus, les atteintes à la liberté individuelle des femmes ont augmenté à 34,6%, la violence psychologique à 49,1%, la violence physique à 13,3% et la violence économique à 15,1%.

Concernant le pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 ans et plus qui ont été victimes de violences sexuelles au cours des 12 derniers mois par une personne autre qu’un conjoint, il s’élève à 10,5% chez les femmes, et à 2,2% chez les hommes.