Drame migratoire de Mileft : Deux corps sans vie découverts

Dimanche matin, un nouveau corps a été repêché près de la plage Echeikh, alors qu’un autre a été découvert, samedi. Salem Aberdan, président de la commune de Mirleft, a confirmé que le nombre de personnes portées disparues atteint 8, alors que 15 personnes sont mortes noyées, dont une femme et un homme âgé. Il a ajouté que les dépouilles sont transférées à Agadir pour effectuer un test ADN et confirmer leurs identités.

Le nombre de candidats secourus après le drame a atteint 24 personnes, tous dans la vingtaine, dont un mineur âgé de presque 17 ans. Les mêmes sources rappellent que cinq autres candidats ont pris la fuite, après le chavirement de l’embarcation, dont un homme soupçonné d’être un passeur.

Par ailleurs, les services de la Gendarmerie royale sont parvenus, jeudi dernier, à l’arrestation d’un jeune homme de 26 ans soupçonné d’être impliqué dans l’organisation de cette dramatique opération d’immigration. Les enquêtes ont permis également d’identifier quatre autres personnes originaires de Guelmim et appartenant au même réseau, qui fait l’objet d’investigations et de recherches pour son démantèlement et l’arrestation de ses membres.