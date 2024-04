Douja Prop Addoha : Un RN consolidé en forte hausse à fin 2023

Au volet de la production, le nombre d’unités produites en 2023 s’élève à 7 281 unités contre 2 303 à fin 2022. Selon le Management, cette reprise de la production est redevable à la reconfiguration des programmes immobiliers entamée depuis quelques années. De son côté et suite à une bonne dynamique des livraisons, le CA du promoteur augmente de +55% en y-o-y à 2 134 MDH.

Ces revenus intègrent un mix produit favorable, à savoir 52% pour le segment économique et moyen standing et 48% pour le segment haut standing (intégrant la livraison de plusieurs tranches de la marque Prestigia à Casablanca et à Marrakech). Partant, le résultat des activités opérationnelles augmente de +91% à 208 MDH.

Dans ces conditions, le RN consolidé du promoteur immobilier se fixe à 188 MDH contre 2 MDH une année auparavant. En social, le RN de DOUJA PROMOTION se redresse de -214 MDH à M15 MDH à fin 2023.

Enfin et au volet bilanciel, l’endettement net du promoteur immobilier a baissé de 308 MDH à 4,3 Mrds DH, établissant ainsi le Gearing à 30% au moment où le BFR ressort en diminution de 38 MDH à près de 13 Mrds DH.