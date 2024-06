Dossier saharien : La politique marocaine de Bangui inchangée

La cheffe de la diplomatie centrafricaine a indiqué, dans une déclaration à la presse, que son pays « se tient toujours aux côtés du Royaume du Maroc et des efforts qu’il mène pour trouver une solution solide et pacifique », à la question du Sahara. S. Baïpo-Temon a souligné aussi que le plan marocain d’autonomie « est une solution pacifique qui est en droite ligne de la Charte des Nations unies ».

A signaler que la responsable centrafricaine qui a effectué, le 19 mai, un déplacement à Alger, démontre de la sorte que les tentatives menées par le voisin de l’Est pour changer la politique marocaine de Bangui n’aura pas été payante. Elle rappelle, à bien des égards, celle du nouvel establishment sénégalais qui s’est exprimé le 27 mai, comme de tradition, en faveur de la marocanité du Sahara, cinq jours après le déplacement d’Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, à Dakar, dans le cadre d’une visite officielle.

Le 23 janvier 2020, la République centrafricaine a ouvert un consulat général à Laayoune. Démarche condamnée, en son temps, par la diplomatie algérienne qui défend fait et cause la cause des séparatistes du Polisario.