Dossier saharien : Dakar garde le cap !

« Le Sénégal voudrait saisir l’opportunité de ce séminaire pour réitérer son soutien constant à l’initiative marocaine d’autonomie, qu’il estime sérieuse, crédible et conforme au droit international, à la Charte des Nations unies, ainsi qu’aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale », a souligné Diamane Diome, ambassadeur et représentant permanent adjoint du Sénégal auprès de l’ONU à New York. Lors du même séminaire la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire ont défendu le plan marocain d’autonomie au Sahara.

Le Sénégal a ouvert un consulat général à Dakhla, le 5 avril 2021. La constance qui distingue l’approche sénégalaise dans ses relations fraternels avec le Royaume suscite depuis longtemps le courroux des adversaires ataviques de la marocanité du Sahara. Et il ne faut pas s’étonner à ce que le système algérien surfe sur « les ruptures » prônées par le Pstef, parti au pouvoir, pour pousser Dakar à réviser sa stratégie régionale. Est-ce dans cette optique qu’il faudra placer le déplacement d’Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, à Dakar, mercredi 22 mai, porteur d’un message du président Abdelmadjid Tebboune à son homologue sénégalais ? Au regard des coups bas tentés par le voisin de l’Est, il faut s’attendre à tout…