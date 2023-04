Développement territorial : MEDZ célèbre son 20ème anniversaire

MEDZ, qui a été créée en 2002 pour accompagner l’Etat dans sa stratégie touristique, a rapidement développé expertise et savoir-faire pour devenir aujourd’hui le leader au Maroc dans l’aménagement et la gestion de parcs d’activités industriels et offshoring, a indiqué la société dans un communiqué. En 20 ans, elle est passée d’une société mono-projet créée pour l’aménagement d’une zone touristique à une société bénéficiant d’un portefeuille de 25 zones industrielles, offshoring et touristiques réparties sur tout le Maroc et qui accompagne plusieurs stratégies sectorielles (Plan d’Accélération Industrielle, Génération Green, Halieutis, Stratégie Nationale dans le domaine des Energies renouvelables, Stratégie Nationale Digitale), s’est félicité l’opérateur de développement territorial.

Aux 2.000 hectares aménagés au niveau de ses parcs d’activité, MEDZ a également à son actif le développement de 400.000 m² de plateaux bureaux dédiés au locatif, qui ont contribué à faire de l’offre Maroc une destination positionnée dans les radars du marché de l’offshoring et où sont implantées aujourd’hui de grandes multinationales de renom. Parmi les projets phares réalisés par MEDZ, ajoute le communiqué, figurent Casanearshore et Technopolis au niveau de l’offshoring ainsi qu’Atlantic Free Zone, MidParc, Agropolis, Parc de Jorf Lasfar, Technopole d’Oujda, etc., au niveau de l’industrie, qui ont pu développer une bonne visibilité et attirer des opérateurs de différentes nationalités, avec des impacts significatifs en termes d’emplois.

Après 20 ans d’activité, MEDZ accueille ainsi environ 500 clients nationaux et internationaux installés dans l’ensemble de ses zones, qui emploient actuellement plus de 110.000 employés.

A propos de ces 20 ans, Mohssine Semmar, président du Directoire de MEDZ, cité dans le communiqué, a tenu à “ remercier vivement l’ensemble de nos parties prenantes, avec lesquelles nous sommes fiers d’avoir contribué collectivement à faire de MEDZ une belle structure d’accompagnement du développement économique et social du Maroc. Nous avons parcouru ensemble un chemin riche et intense, avec des réalisations tangibles ayant permis la création de richesses et d’emplois dans le royaume”. “Un grand merci donc à tous nos partenaires institutionnels et territoriaux, qui se sont toujours mobilisés à nos côtés, au Groupe CDG pour son accompagnement et son soutien constants, à nos clients qui nous accordent leur confiance et bien entendu à nos collaborateurs qui œuvrent quotidiennement pour la réussite de notre mission”, a-t-il dit. “Nous continuerons à nous investir pleinement pour consolider la position de MEDZ en tant qu’accompagnateur du développement équitable et prospère des territoires, avec la mise en place d’infrastructures modernes, efficaces et compétitives, tout en respectant les principes du développement durable”, a-t-il ajouté.

En effet, MEDZ a ainsi inscrit le développement durable dans ses orientations stratégiques et a déjà lancé plusieurs chantiers structurants. Parmi les actions clés menées par MEDZ, on compte la réalisation d’une ferme solaire à Atlantic free Zone pour alimenter les usines en énergie verte, le lancement au sein de Casanearshore de bâtiments à énergie positive et bas carbone, qui ont obtenu une triple certificat/labellisation (HQE, BBCA, Ready to Osmoz), une 1ère au Maroc.

MEDZ a également souligné son obtention d’une première certification HQE Aménagement pour le projet « MidParc Tranche IV », délivrée par CERWAY, et la réussite de l’audit de renouvellement de la certification ISO 14001 mené en 2022. Cet audit a confirmé la maturité de son système de management environnemental et a mis en évidence de nombreux points forts tels que l’intégration de l’approche développement durable dans la réalisation des zones d’activités et la mise en œuvre de dispositifs de surveillance de la performance environnementale sur toute la chaîne de valeur.