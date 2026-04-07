Développement territorial contrasté : L’impact des disparités sous la loupe de Transparency

La question du développement des territoires ruraux et des zones de montagne s’impose à nouveau dans l’agenda public, à la faveur d’une initiative visant à produire un diagnostic approfondi de la gouvernance territoriale. Portée par Transparency Maroc, avec l’appui de la Fondation Heinrich Böll, cette étude ambitionne d’apporter un éclairage structuré sur l’efficacité des politiques publiques déployées au cours des dernières années.

Dans un contexte marqué par la mise en œuvre progressive de la régionalisation avancée, le travail attendu vise à analyser l’articulation entre les orientations stratégiques définies au niveau central et leur traduction concrète dans les territoires. L’enjeu est de mieux comprendre dans quelle mesure les dispositifs existants contribuent à atténuer les disparités territoriales, notamment dans des espaces qui couvrent l’essentiel du territoire national et concentrent une part significative de la population.

Ces territoires continuent en effet de faire face à des défis multiples, allant de l’accès aux services publics de base à la disponibilité des infrastructures, en passant par les conditions d’investissement et les capacités de gouvernance locale. L’étude entend ainsi dépasser les approches sectorielles pour proposer une lecture transversale des dynamiques à l’œuvre, en croisant les dimensions institutionnelles, économiques et sociales.

L’analyse portera sur plusieurs niveaux. Sur le plan institutionnel, elle examinera le cadre juridique de la décentralisation et les mécanismes de gouvernance territoriale, ainsi que les relations entre l’État central et les collectivités. Sur le plan financier, elle s’intéressera aux ressources des territoires, aux mécanismes de transfert budgétaire et à la structure des investissements publics.

Les dynamiques économiques rurales feront également l’objet d’une attention particulière, notamment à travers l’analyse des politiques sectorielles liées à l’agriculture, à l’eau, à l’énergie ou encore au tourisme rural. Parallèlement, les conditions de vie dans les zones concernées seront évaluées, notamment en matière d’accès à la santé, à l’éducation et aux dispositifs de protection sociale, ainsi que les niveaux de pauvreté et d’exclusion.

Une dimension environnementale est également intégrée, avec un focus sur la gestion des ressources naturelles, les contraintes hydriques et les effets du changement climatique, qui pèsent de manière spécifique sur les zones rurales et de montagne.

Au-delà de l’analyse documentaire, la démarche retenue accorde une place importante au travail de terrain. Des entretiens seront menés avec des responsables institutionnels, des élus locaux, des experts et des acteurs associatifs, afin de recueillir des retours d’expérience et d’appréhender les conditions concrètes de mise en œuvre des politiques publiques.

Des études de cas territoriales viendront compléter ce dispositif, en mettant en lumière des situations représentatives des dynamiques locales. L’objectif est d’identifier, de manière fine, les leviers et les contraintes qui influencent l’efficacité des interventions publiques, dans des contextes souvent marqués par des réalités hétérogènes.

Au terme de ce travail, l’étude devra produire un ensemble de livrables, dont un rapport détaillé, une analyse critique des dispositifs existants et des recommandations opérationnelles visant à renforcer la transparence, la redevabilité et l’efficacité de l’action publique territoriale. Un résumé exécutif et un document de synthèse sont également prévus pour faciliter la diffusion des résultats.