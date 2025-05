Développement durable : La transition vers une économie verte. Voie royale vers les ODD

C’est ce qu’a affirmé, lundi à Rabat, Zakaria Hachlaf, Secrétaire Général du département de développement durable au ministère de la Transition énergétique et du développement durable, qui s’exprimait à l’ouverture de la troisième édition de la Conférence PAGE Green Crossroads (The Partnership for Action on Green Economy – Partenariat pour l’Action sur l’Économie Verte). Z. Hachlaf a souligné que le Maroc, s’est engagé dans l’implémentation d’une vision « volontariste et ambitieuse » mettant les questions de durabilité au centre de sa politique de développement.

A cet égard, le Maroc œuvre à l’adaptation de son cadre législatif et réglementaire aux exigences du climat des affaires, en favorisant la transparence, l’accès à l’information sur les opportunités d’investissement et la simplification des procédures administratives, a relevé le responsable. Prenant la parole, Sanae Lahlou, représentante de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) au Maroc, a noté que les efforts conjoints avec les différents départements ministériels concernés, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, permettent de co-construire des solutions innovantes, adaptées au contexte national, mais aussi reproductibles dans d’autres pays d’Afrique. Dans ce sillage, elle a étayé ses propos par des exemples concrets de cette collaboration, notamment l’accompagnement de la révision de la Stratégie Nationale de Développement Durable, la mise en place de la Coalition marocaine pour l’accès durable à l’énergie avec l’appui de MASEN, ainsi que les dialogues multi-acteurs et les échanges Sud-Sud.

Pour sa part, Matilde Ceravolo, cheffe de section compétitivité économique, environnement et infrastructures à la délégation de l’Union Européenne (UE) au Maroc, a salué l’esprit de partenariat qui unit le Maroc et l’UE en matière de transition verte et inclusive, le tout dans un cadre prônant des valeurs de durabilité, de neutralité carbone et d’engagement réciproque. « Notre travail, c’est de construire des ponts, pas seulement physiques mais surtout humains et institutionnels », a affirmé M. Ceravolo. Le Maroc est particulièrement bien positionné pour devenir un acteur clé de cette transition verte, grâce à ses ressources naturelles, sa stabilité politique et sa vision stratégique, a-t-elle fait valoir.

De son côté, Youssef Fadil, directeur général de l’industrie au ministère de l’Industrie et du commerce, a estimé que cet événement constitue une opportunité précieuse pour débattre et mettre en lumière des solutions concrètes et innovantes en faveur d’une transition verte, équitable et inclusive. Au Maroc, cette transition est déjà en marche, portée par une dynamique de renforcement constant, dans le respect des équilibres écologiques, a fait remarquer Y. Fadil, notant qu’elle s’inscrit désormais comme un pilier essentiel des nouvelles approches de développement durable, de création de richesse et d’emploi pérenne.

Les travaux de la troisième édition de la Conférence PAGE Green Crossroads s’inscrivent dans le cadre de la Semaine de la Synergie Verte, une initiative placée sous l’égide des Nations unies visant à accélérer la transition vers des économies inclusives, sobres en carbone et circulaires sur l’ensemble du continent africain. Cet événement qui se poursuit jusqu’à mardi est organisé conjointement par le ministère de la Transition énergétique et du développement durable et l’ONUDI – agence chef de file des Nations Unies au Maroc pour le programme Partenariat pour l’Action en faveur de l’Économie Verte (PAGE).

Sous forme de coalition regroupant l’ONUDI, le PNUE, le PNUD, l’OIT et l’UNITAR, le Programme PAGE soutient les efforts en faveur d’une transition vers des économies vertes et équitables, sur l’ensemble du continent africain. Tout au long de la semaine, les différents participants se pencheront sur la manière dont les politiques vertes peuvent créer des emplois, soutenir des transitions justes et renforcer la résilience régionale face aux chocs climatiques et économiques. L’accent sera mis sur le rôle de la coopération Sud-Sud et triangulaire, ainsi que sur l’innovation financière dans le déploiement à grande échelle des initiatives fructueuses à travers le continent.