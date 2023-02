Développement d’Aousserd : Des stades à El Guerguerate et Bir Gandouz

Ces nouveaux stades seront équipés avec du gazon artificiel de dernière génération en vue de les mettre à la disposition des équipes locales, signale-t-on.

En outre, «une réunion s’est tenue, à Bir Gandouz, avec les responsables locaux dans l’objectif de développer le football dans la région et augmenter le nombre de pratiquants masculins et féminins du football », indique un communiqué de la FRMF.

Depuis que le Maroc a complètement sécurisé le passage d’El Guerguerate, grâce à l’intervention des FAR du 13 novembre 2020, il a lancé une série de projets structurants dans la zone. Ainsi l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), avait donné, en novembre 2021, le coup d’envoi des travaux d’électrification et d’alimentation en eau potable du poste frontalier.