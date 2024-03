Deuxième journée de Ramadan dans le sang à Gaza : Le génocide israélien en roue libre…

L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a annoncé mercredi la mort d’au moins un de ses employés dans une frappe israélienne sur l’un de ses entrepôts à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. « Au moins un employé de l’Unrwa a été tué et 22 autres blessés dans une frappe israélienne contre un centre de distribution de nourriture dans l’est de Rafah », a indiqué un communiqué de l’agence. Mais le bilan s’est révélé plus lourd, une dizaine de martyrs sont à déplorer dans cet incident, encore faut-il préciser son caractère provisoire au regard de la gravité des blessés dans cette attaque barbare. Voilà de quoi gonfler davantage les chiffres des martyrs établi par ministère de la Santé à Gaza qui se rapprochait des 32.000, à 75% fait de femmes et d’enfants. Ce n’est pas pour rien que l’UNRWA assure que plus d’enfants ont été tués à Gaza en quatre mois qu’en quatre ans de conflits à travers le monde. « Vertigineux. Le nombre d’enfants présumés tués en seulement quatre mois à Gaza est plus élevé que le nombre d’enfants tués en quatre ans dans l’ensemble des conflits à travers le monde », a écrit Philippe Lazzarini sur X, dénonçant une « guerre contre les enfants ». Son message fait référence aux chiffres des Nations Unies selon lesquels 12.193 enfants ont été tués dans des conflits dans le monde entre 2019 et 2022. Il a comparé ces chiffres aux rapports du ministère de la Santé à Gaza, indiquant que plus de 12.300 enfants sont morts dans le territoire palestinien entre octobre et la fin du mois de février. « Cette guerre est une guerre contre les enfants. C’est une guerre contre leur enfance et leur avenir », a ajouté P. Lazzarini.

La bravoure de la soldatesque israélienne se mesure uniquement à l’aune des martyrs civils et des destructions occasionnés par les raids aériens et les pilonnages indiscriminés de l’artillerie. Alors qu’en face, la résistance palestinienne, dans ses diverses composantes, tient tête à ce que les stratèges établissaient comme la quatrième puissance armée au monde. Lui occasionnant des dégâts en hommes, comme en matériel. Et ce sont les hélicoptères israéliens qui transportent les militaires tués ou blessés qui dévoilent les réelles pertes israéliennes, avant même que les factions de la résistance n’en parlent.

Dans la ville Hamad, au sud de la bande de Gaza, les habitants ont constaté que les allers et retours, les atterrissages et décollages de ces appareils se sont multipliés ces dernières 24 heures. Toutes les factions de la résistance semblent impliquées dans les combats dans cette ville située au nord de la ville de Khan Younes, alors que les forces israéliennes tentent d’y établir des postes d’avancée.

Dans ses communiqués, le Hamas a assuré que deux forces d’infanterie sont tombés dans deux embuscades d’engins piégés anti individuels, qu’il y a eu des accrochages aux mitrailleuses avec les deux tours J et K sans compter les combats féroces conjoints avec les Brigades al-Qods du Jihad islamique. Ces dernières ont aussi revendiqué l’explosion d’un engin « fortement explosif » contre une force d’infanterie de 6 soldats israéliens qui s’étaient retranchés dans un appartement résidentiel dans la ville.

Dans l’après-midi du lundi, les Brigades al-Qassam ont assuré avoir détruit un char Merkava à l’aide d’un obus al-Yassin 105, tandis que les Brigades al-Aqsa du Fatah ont assuré avoir visé un autre char dans la même région avec un RPG.

A l’est de Khan Younès, dans la région al-Qararat, les Brigades al-Qods ont rapporté avoir piégé une maison dans laquelle une force israélienne était retranchée, assurant qu’il y a des tués et des blessés parmi ses soldats. Ces brigades ont aussi rendu compte d’une embuscade spéciale qui a été tendue également à al-Qararat lorsque leurs combattants ont fait exploser un tunnel pendant que des militaires israéliens tentaient de l’explorer, assurant qu’ils ont été tués ou blessés.

Alors que l’armée israélienne a déclaré que trois de ses soldats seulement ont été blessés, les factions de la résistance ont assuré vouloir rendre publiques les images de ces opérations et des tués et blessés israéliens.

Selon la chaine qatarie al-Jazeera, les dépouilles de 17 martyrs ont été dégagées mercredi matin de la ville de Hamad.