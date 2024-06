Des partisans de Daech arrêtés au Kirghizistan : Ils recrutaient à Bichkek…

« Le Comité d’État pour la sécurité nationale (GKNB) a mis fin aux activités d’un groupe radical clandestin, dont les membres promouvaient activement l’idéologie de l’EI et recrutaient des jeunes en distribuant des photos et vidéos à caractère terroriste », ont indiqué vendredi les services de sécurité kirghiz. « Au total, quinze personnes ont été arrêtées dans la capitale Bichkek et à travers le pays », poursuit le GKNB, précisant que « l’un des dirigeants du groupe obéissait à des ordres d’un membre de l’EI en Afghanistan », l’État islamique au Khorasan (EI-K).

L’EI-K, qualifiée par les Nations unies de « plus grande menace terroriste en Afghanistan et en Asie centrale », fait figure de principale menace sécuritaire pour les ex-républiques soviétiques de la région, frontalières de l’Afghanistan. Cette inquiétude est ravivée depuis la revendication par l’EI-K de l’attentat du 22 mars 2024 à Moscou ayant tué au moins 144 personnes, le plus meurtrier depuis 2004 en Russie.

Les autorités russes qui accusent toujours l’Ukraine avaient admis l’implication de l’État islamique et arrêté des suspects originaires du Tadjikistan.

Le Kirghizstan, pays laïque à majorité musulmane, annonce régulièrement l’arrestation de membres supposés de différents groupes jihadistes, notamment dans le sud du pays, plus religieux. En Afghanistan, un certain nombre de groupes armés, dont l’EI-K, revendiquent toujours des attentats depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021.