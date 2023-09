Des délégations israéliennes en Arabie : Normalisation à petits pas ?

La délégation, composée d’officiels du ministère des Affaires étrangères et de l’Autorité des Antiquités est arrivée à Riyad pour participer à la réunion du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, selon Axios, ont rapporté les médias israéliens. Cette visite marque la toute première visite officielle et publique d’une délégation du gouvernement israélien en Arabie Saoudite, selon i24.

Les responsables israéliens devraient, entre autres, faire pression contre l’inscription de Jéricho comme site du patrimoine palestinien lors du sommet de l’UNESCO.

L’arrivée de cette délégation officielle fait suite à la visite d’une délégation commerciale israélienne en Arabie Saoudite la semaine dernière. Les Saoudiens ont accueilli les 12 hommes d’affaires israéliens lors d’une conférence officielle, tenue les 6 et 7 septembre à Dammam, où des responsables israéliens ont évoqué la possibilité d’un accord de normalisation entre l’entité sioniste et l’Arabie saoudite.

Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré jeudi que les dirigeants américains, israéliens et saoudiens avaient mis sur la table un grand nombre d’éléments en vue d’une normalisation des relations, mais qu’il restait encore beaucoup de travail. J. Sullivan s’adressait aux journalistes à bord de l’avion présidentiel Air Force One, qui emmenait Joe Biden en Inde au sommet du G20 qui vient de conclure à New Delhi entre autres sur un projet ferroviaire reliant l’Inde et l’Europe, via ‘Israël’ et l’Arabie Saoudite sous l’égide du président Biden.