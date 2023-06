Dégel entre Washington et Pékin : Les diplomates décidés à maintenir le contact

Au premier jour de la visite du secrétaire d’État Antony Blinken à Pékin pour apaiser les tensions, les États-Unis ont salué dimanche des discussions « constructives » et « honnêtes », se félicitant pour l’accord donné par le chef de la diplomatie chinoise à une visite prochaine à Washington.

Les deux hommes ont eu des entretiens « francs, substantiels et constructifs », a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d’État, au terme de l’entretien. A. Blinken a notamment souligné « l’importance de la diplomatie et du maintien de canaux de communication ouverts sur l’ensemble des questions afin de réduire le risque de perception erronée et d’erreur de calcul ». Comme il a également invité son homologue chinois. Les deux hommes se sont mis d’accord pour « programmer une telle visite à une date qui leur conviendrait mutuellement », à fixer ultérieurement, selon M. Miller.

« Aujourd’hui, j’ai rencontré le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine Qin Gang à Pékin et j’ai discuté de la manière dont nous pouvons gérer de manière responsable les relations entre nos deux pays par le biais de canaux de communication ouverts », a écrit sur Twitter A. Blinken. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a rappelé à son homologue américain que les relations entre Pékin et Washington étaient « au point le plus bas » depuis le début de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, en 1979, selon des propos rapportés par la télévision d’État CCTV. G. Qin « a souligné que la relation entre Chine et les États-Unis est au plus bas depuis sa création. Cela ne sert pas les intérêts fondamentaux des deux peuples et ne répond pas aux attentes communes de la communauté internationale », a écrit sur Twitter Hua Chunying, assistante du ministre chinois des Affaires étrangères.

Parmi les points de friction, le chef de la diplomatie chinoise a fait savoir que Taïwan était le plus sensible. « La question de Taïwan constitue la question fondamentale des intérêts primordiaux de la Chine, le sujet le plus important dans les relations entre la Chine et les États-Unis et le péril le plus important » pour celles-ci, a déclaré G Qin, toujours selon CCTV.

La visite du chef de la diplomatie US était initialement prévue en février, à la suite de la rencontre, en novembre dernier, entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, en marge d’un sommet du G20 en Indonésie. Mais elle avait été annulée à la dernière minute. En cause : le survol du territoire américain par un ballon chinois, accusé par Washington d’être un aéronef « espion », tandis que Pékin assurait qu’il s’agissait d’un engin météorologique ayant dévié de sa trajectoire.