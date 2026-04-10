Défense : Le Maroc tenté par le système US HADES

Le Maroc ne dispose pas d’une plateforme aérienne dédiée au renseignement électronique et à la surveillance de longue portée. Or, dans les architectures militaires contemporaines, ces capacités ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) sont devenues centrales, notamment pour couvrir des zones étendues et anticiper des risques diffus.

À la fin des années 2010, une première tentative de réponse avait émergé avec le projet d’acquisition d’avions Gulfstream G550, destinés à être transformés en plateformes ISR. Ces appareils, déjà exploités par plusieurs pays pour des missions de renseignement, offraient une solution relativement éprouvée.

D’après defensa.com, un schéma impliquant plusieurs appareils et des industriels américains spécialisés avait été envisagé entre 2019 et 2021. Mais ce projet n’a jamais été officialisé ni concrétisé. Les raisons avancées restent multiples : complexité de l’intégration des systèmes, coûts élevés ou redéfinition des priorités. Dans l’intervalle, les capacités existantes sont restées limitées, reposant sur des plateformes plus anciennes et moins spécialisées, insuffisantes pour répondre pleinement aux exigences du renseignement stratégique moderne.

Le basculement vers le programme HADES marque une évolution nette. Il ne s’agit plus d’adapter un avion existant, mais de viser une capacité conçue dès l’origine pour le renseignement avancé. Toujours selon le site espagnol, HADES repose sur une nouvelle génération d’avions capables d’opérer à très haute altitude et sur de longues distances, avec une panoplie de capteurs destinés à intercepter et analyser des signaux électroniques, localiser des radars et fournir une image opérationnelle détaillée. Le programme se distingue également par sa méthode de développement. Les États-Unis ont privilégié une approche pragmatique, en testant des plateformes intermédiaires en conditions réelles, afin d’affiner les systèmes à partir de données opérationnelles concrètes. Cette logique permet d’aboutir à une solution plus mature et directement adaptée aux besoins du terrain.

Pour le Maroc, l’intérêt ne se limite pas à l’appareil lui-même. Il s’agit aussi d’accéder à un écosystème technologique évolutif, avec des perspectives d’interopérabilité renforcée avec les systèmes américains, dans un cadre de coopération militaire déjà structuré.

Sauf qu’opter pour HADES, c’est accepter les contraintes de calendrier. Le programme est encore en phase de montée en puissance, et toute acquisition passerait par le mécanisme américain des Foreign Military Sales, impliquant un processus long, jalonné de validations politiques et techniques. Selon defensa.com, les premières livraisons pour l’armée US sont attendues à partir de 2026-2027, ce qui repousse toute concrétisation éventuelle pour le Maroc au début de la prochaine décennie. Ce choix reflète une logique de long terme : investir dans une capacité différenciante, plutôt que privilégier une solution immédiate mais technologiquement moins ambitieuse. Une approche qui traduit une forme de maturité stratégique, dans un domaine où la supériorité informationnelle devient déterminante.

Au-delà de la dimension technique, l’enjeu est également régional. Une capacité avancée de renseignement aérien offrirait au Maroc un avantage qualitatif significatif, en lui permettant de surveiller des zones critiques, de détecter des signaux faibles et d’anticiper des évolutions sécuritaires dans son environnement immédiat. Dans un espace marqué par des dynamiques sécuritaires complexes (du Sahel aux axes maritimes stratégiques) la maîtrise du renseignement devient un facteur structurant. À terme, l’intégration d’un système comme HADES pourrait ainsi contribuer à repositionner le Royaume sur le plan technologique et opérationnel.