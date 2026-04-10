Marathon des Sables : M. El Morabiy s’illustre dans la la 4ème étape

À l’issue de cette étape, selon les organisateurs, Mohamed El Morabity est à la première place, avec un temps cumulé de 16 heures, 7 minutes et 55 secondes. Il est suivi de son frère Rachid El Morabity (16h26min20s), puis de Ludovic Pommeret (16h33min34s).

Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a remporté cette quatrième étape en 10 heures, 2 minutes et 22 secondes. Elle devance la Marocaine Aziza El Amrany, (11h40min), tandis que la Japonaise Tomomi Bitoh est troisième (13h25min13s).

Au classement général féminin, Maryline Nakache conforte sa position de leader (19h50min5s). Aziza El Amrany est deuxième (22h32min12s), alors que Tomomi Bitoh complète le podium (26h17min42s).