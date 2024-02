Daech s’active en Syrie : L’armée contre-attaque et faits des prisonniers

Le désert syrien est le théâtre d’opérations élargies ciblant les cachettes de Daech, la plus récente ayant eu lieu dans la ville de Nawa le mois dernier, qui a conduit à la mort de 8 membres de Daech aux premiers rangs de l’organisation. Parmi les morts figuraient entre autres le gouverneur de Houran, Osama al-Azizi Abou Laith, surnommé al-Shayeb, et son compagnon, Awad al-Awaid Abou Ahmed al-Qasiba.

Lundi 26 février, le ministère syrien de la Défense a publié des scènes d’opérations spécifiques et ciblées menées par l’armée contre les sites terroristes et leurs fortifications, dans la campagne d’Idleb et dans la campagne nord de Lattaquié.

Le ministère syrien a également expliqué que ces opérations répondaient aux violations répétées et aux attaques continues lancées par les organisations armées contre des points militaires appartenant à l’armée, ainsi que contre des villages et des villes.

La vidéo confirme la destruction complète des points terroristes, des fortifications et des véhicules ciblés, et de la mort de dizaines de terroristes et les blessés.

Dans les campagnes de Hama et d’Idleb, le ministère syrien de la Défense a annoncé que l’armée syrienne a pu abattre et détruire sept drones terroristes qui avaient tenté d’attaquer des points militaires et des villages et villes sûrs dans les environs.