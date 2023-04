D. Trump face à la justice : Sa candidature à la présidentielle compromise?

Après sa comparution à Manhattan, que va-t-il se passer maintenant dans l’affaire de Donald Trump ? D’abord, le tribunal va transmettre aux avocats de Donald Trump tout le dossier sur lequel repose l’accusation. Cela devrait intervenir avant la fin du mois. Ensuite, l’équipe du milliardaire a prévu de déposer rapidement toute une série de recours. Objectif : éviter que l’affaire arrive jusqu’à l’étape d’un procès, ou alors retarder le plus possible la date de cet éventuel procès. Ses avocats pourraient demander aussi à ce que la cour de Manhattan, qui gère ce dossier, soit dessaisie de l’affaire, et que D. Trump soit jugé dans un autre État du pays.

Le juge qui a présidé l’audience de mardi a fixé la prochaine convocation au 4 décembre. C’est en théorie à cette date qu’il acceptera ou rejettera les différents recours présentés par les avocats de Donald Trump. Ce sera deux mois quasiment jour pour jour avant la première primaire républicaine en vue de l’élection présidentielle de 2024, à laquelle Donald Trump est candidat.

Le milliardaire devrait sans aucun doute continuer d’utiliser cette affaire pour assurer qu’il est victime d’une persécution, et d’une justice politisée cherchant selon lui à éviter son retour au pouvoir.

D. Trump reste par ailleurs visé aussi par d’autres enquêtes judiciaires, au sujet des émeutes du Capitole en janvier 2021, et de l’élection présidentielle fin 2020. Des enquêtes pouvant éventuellement donner lieu à d’autres inculpations pour l’ancien président.