Cyclisme : Tout sourit à A. Ed-Doghmy

A. Ed-Doghmy, 5ème au niveau africain, a été sacré champion du Maroc de la course sur route, parcourant une distance de 169 km (Ifrane-El Hajeb-Azrou aller-retour) en 4h 11min 29s. Il a devancé Adil El Arabaoui (Association Vélo Club Khouribga), qui a remporté vendredi dernier, le championnatmarocain de la course contre-la-montre et Mohcine El Kouraji (Union sportive casablancaise), récemment sacré champion du 19e Tour du Cameroun.

Les quatrième et cinquième places sont respectivement revenues à Kamal Mahroug (Union sportive casablancaise) et Adnan Aarabia (Kawkab Athletic Club de Marrakech).

Dans la catégorie Espoirs (moins de 23 ans), le titre est revenu à Nasreddine Maatougui (Union sportive casablancaise) qui a réalisé un chrono de 4h 24min 42s, devant Ibrahim Essabahi du Club Cyclisme Detroit de Tanger (4h 26min 48s), et Imran Ousbigh de l’Association Velo Atlas Azrou (4h 28min).

Dans la catégorie des jeunes, c’est Achraf El Kurimi (Association Velo des champions de Safi), qui a remporté la course en parcourant la distance de 87 km en 2h 14min 29s.

Vendredi, les cyclistes Adil El Arbaoui et Chaimae Zakraoui ont été sacrés champions du Maroc dans l’épreuve de la course contre-la-montre dans la catégorie adulte du championnat national de cyclisme sur route, organisé par la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme (23 au 25 juin) à Ifrane.

Adil El Arbaoui, du club de Khouribga s’est adjugé le titre de champion du Maroc dans la course contre la montre, qui s’est déroulée sur la route reliant Michlifen et Jebel Habri, parcourant la distance de 35 km en un temps de 47min 59 sec), devant A. Ed-Doghmy (49 min 18s), et Mohcine Kouraji (49min 35s).

Dans la catégorie seniors femmes, le titre est revenu à Chaimaa Zakraoui de l’Association Wifaq Tit Melil de Cyclisme, couvrant la distance (20 km) en 36min 27s.

Ce championnat, organisé sous l’égide de la Fédération Internationale de Cyclisme, a été marquée par la participation record des associations affiliées à la FRMC dans diverses catégories, masculines et féminines.