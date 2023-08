Cyclisme : Tour du Maroc

Cet évènement cycliste d’envergure drainera la participation de plusieurs pays. Ainsi, Mauritanie, Irak, Cameroun, Mali, Italie, Angola, Allemagne, Turquie, Pays-bas, Ouzbékistan, Belgique, Luxembourg, Royaume Uni, France, Canada, Guadeloupe, Afrique du Sud, Suisse et Burkina Faso, seront de la partie.

La Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) a annoncé avoir reçu pas moins de 70 demandes de participation à cette manifestation sportive internationale qui constitue désormais un rendez-vous incontournable de l’agenda de l’Union cycliste internationale (UCI-Africa Tour), d’autant plus que le Tour du Maroc est considéré comme l’un des plus anciens au monde. En effet, la première édition de ce tour a été organisée en 1916, avant qu’il ne devienne international en 1937. A noter que trois coureurs marocains ont remporté par le passé le Tour du Maroc, en l’occurrence la légende du cyclisme marocain, feu Mohammed El Gourch, qui a décroché trois titres en 1960, 1964 et 1965, Mohcine Lahssaini (2011) et Anas Aït Laabdia (2017).

Les participants à ce tour, organisé avec le soutien du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité national olympique marocain, sous l’égide de l’UCI, vont parcourir un total de 1680 km répartis sur 10 étapes, comport ant Laâyoune – Tarfaya (150,4 km), Guelmim – Tiznit (132,9 km), Agadir – Essaouira (168,5 km), Essaouira – Marrakech (171,8 km), Kalaa des Sraghna – Khouribga (118,2 km), Khouribga – Béni Mellal (112,2 km), Béni Mellal – Khénifra (121,3 km), Fès – Meknès (147,3 km), Meknès – Rabat (134,1 km) , et 10è étape enfin Rabat – Casablanca (110 km).