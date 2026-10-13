Crise libyenne : K. Haftar reçu à Rabat

Ce déplacement représente un tournant dans la position du royaume sur la crise en Libye, affichant désormais un soutien clair à l’Est du pays dans son conflit avec le gouvernement de l’Ouest, dirigé par le Premier ministre Abdelhalid Dbaiba, allié de l’Algérie.

Rabat a longtemps joué le rôle de médiateur en accueillant des négociations entre factions libyennes, notamment le Haut conseil d’État (Ouest) et le Parlement de Tobrouk (Est), efforts ayant conduit à l’accord de Skhirat en 2015.

La visite de K. Haftar survient quelques semaines après que l’exécutif Dbaiba a annoncé sa candidature pour un siège au Conseil de sécurité de l’ONU pour 2027-2028, entrant en concurrence avec le Maroc. Le gouvernement des Émirats arabes unis, allié du Maroc, soutient militairement et financièrement K. Haftar. Ce dernier mène depuis plusieurs mois des négociations pour résoudre la crise libyenne avec Massad Boulos, conseiller spécial de l’ancien président US pour les affaires africaines et arabes.