Coopération maroco-mauritanienne relancée : L’économie au service de la politique

L’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ont convenu, mercredi à Nouakchott, de la création d’une Task Force au sein du Conseil d’Affaires Mauritanie-Maroc, pour le rapprochement des communautés des affaires des deux pays.

La structure envisagée a pour vocation d’accompagner les entreprises à faire face aux défis qui pourraient se présenter, fait savoir un communiqué de presse. En 2022, les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays ont avoisiné les 300 millions de dollars, soit une augmentation de 58% par rapport à 2020.

Cette initiative a été lancée dans le cadre de la troisième édition du Forum économique Mauritanie-Maroc. Y ont pris part les représentants de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), de l’Agence de promotion des investissement en Mauritanie (APIM), ajoute la même source.

Le forum d’affaires a par ailleurs été marqué par les interventions des ambassadeurs du Maroc à Nouakchott et de la Mauritanie à Rabat, respectivement Hamid Chabar et Ahmed Ould Bahiya, des présidents de la CGEM et de l’UNPM, Chakib Alj et Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ainsi que du ministre mauritanien de l’Economie et du développement durable, Abdessalam Ould Mohammed Salah.

Lors de son intervention à ce Forum, Chakib Alj a souligné que « la Mauritanie représente pour les opérateurs économiques marocains un marché à fort potentiel». Il a aussi affirmé que «toutes les conditions sont réunies pour atteindre cet objectif commun ».

Pour sa part, Zine Al Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l’UNPM, a souligné « qu’en tant qu’opérateurs économiques, nous sommes appelés à saisir les opportunités offertes et à œuvrer à la promotion de notre partenariat économique et à multiplier nos échanges commerciaux ».