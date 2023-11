Coopération maroco-mauritanienne : Défense et sécurité à l’ordre du jour

La rencontre a pour objectif de renforcer la coopération militaire bilatérale dans les différents domaines de formation et d’entrainement conjoints, indique un communiqué de l’État-major général des FAR.

« Lors de cette réunion, l’Inspecteur Général des FAR s’est félicité de l’excellence de la coopération maroco-mauritanienne et de son bilan positif dans le domaine de sécurité et de défense tout en soulignant la nécessité de consolider l’échange d’expérience et d’expertise entre les deux forces armées et contribuer ainsi à la sécurité et la stabilité dans la région », souligne la même source. Et de préciser que cette session « a également été l’occasion pour les deux parties de programmer conjointement les activités au titre de l’année 2024».

« La réunion d’une journée examine la coopération entre les armées mauritanienne et marocaine et les moyens de les renforcer dans les intérêts communs des deux pays frères », a relevé de son côté l’agence de presse mauritanienne (AMI).

Si la coopération militaire maroco-mauritanienne est régie par un mémorandum portant sur la création de la commission militaire mixte signé au Maroc, le 21 juillet 2006, ce n’est que quatorze ans plus tard qu’elle prend ainsi forme. La première session s’est déroulée le 29 janvier 2020 à Rabat. Une réunion qui a servi à affirmer la « volonté de consolider davantage leurs relations dans le même esprit d’amitié, de compréhension mutuelle et de confiance partagée », soulignait un communiqué de l’Etat-major général des FAR.

A signaler que la 4e session de la Commission militaire mixte maroco-mauritanienne intervient quatre jours après les tirs de projectiles contre des objectifs civils à Smara.