Coopération maroco-européenne : O. Varhelyi de retour au Maroc

Cette visite, la deuxième du genre entreprise en moins d’une année par le responsable de Bruxelles, reflète l’intérêt de la Commission européenne envers le Royaume, en tant que partenaire stratégique, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

A cette occasion, A. Akhannouch et O. Varhelyi ont salué la dynamique qui a marqué les relations entre le Maroc et la Commission européenne au cours des 3 dernières années, ayant abouti à la signature d’une série de conventions qui s’inscrivent dans le cadre des recommandations du Nouveau modèle de développement du Royaume et répondent aux priorités arrêtées par le roi Mohammed VI, mises en œuvre par le gouvernement, notamment dans les domaines de la protection sociale, de la mobilisation des ressources en eau, et du développement de l’agriculture. Ces entretiens, auxquels a pris part Patricia Llombart, ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, ont également permis de passer en revue différents volets du partenariat multi-sectoriel entre les deux parties, à la lumière des opportunités existantes pour l’accélération et le renforcement des échanges économiques et commerciaux, conclut le communiqué.

O. Varhelyi effectue, cette semaine, une visite de travail au Maroc, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique et multiforme entre Rabat et Bruxelles. Sa visite, qui a commencé mercredi, se poursuivra jusqu’au vendredi 3 mars 2023, indique la Commission européenne, reprise par la MAP.

Le responsable européen s’est entretenu avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, sur l’évolution des relations bilatérales et les perspectives de leur développement, et rencontrera plusieurs autres responsables marocains. La visite du responsable européen s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe, de juin 2019, instituant le « Partenariat euro-marocain de Prospérité Partagée ». Ce Partenariat s’articule autour de quatre Espaces : politique et sécurité ; économique ; valeurs ; connaissances, et deux axes horizontaux (environnement et migration).

Deuxième du genre en moins d’une année, la visite du commissaire européen intervient dans le cadre des contacts réguliers qu’entretiennent les deux parties, illustrés par la récente visite au Maroc de Josep Borrell, Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et Vice-Président de la Commission européenne, en janvier 2023.

Mercredi, O. Varhelyi avait rencontré Mohamed Benchaâboun, directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. « L’UE est prête à cofinancer des projets et à apporter une contribution directe au Fonds. Notre objectif : mobiliser les secteurs public et privé du Maroc et de l’UE pour investir dans l’économie réelle, promouvoir la transition numérique et énergétique et soutenir les instituts de recherche et de développement et le transfert de technologie », a-t-il écrit sur son compte Twitter.