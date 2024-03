Coopération maroco-émiratie : Le relai diplomatique suit…

Le président de l’Etat des Emirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, a reçu, mercredi au palais Al Bahr à Abu Dhabi, Ahmed Tazi, qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur du roi Mohammed VI. A cette occasion, le président a mis en avant les liens de fraternité solides l’unissant au souverain, saluant la qualité des relations de coopération entre les deux pays.

A. Tazi a transmis les salutations du roi au Chef de l’Etat émirati, qui a, à son tour, chargé l’ambassadeur du Maroc de transmettre ses vœux de bonheur et de bonne santé au souverain, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

A. Tazi a été nommé par le roi, le 30 novembre dernier, ambassadeur du Maroc auprès des Emirats arabes unis. Diplomate de longue date, il a exercé dans plusieurs postes, dont celui d’ambassadeur du Maroc en Egypte, représentant permanent auprès de la Ligue des Etats arabes.