Coopération maroco-brésilienne : Les chefs de diplomatie des deux pays reprennent langue

A cette occasion les deux ministres « se sont félicités de l’excellent état des relations Brésil-Maroc ». « Des avancées significatives ont été réalisées sur l’ouverture du marché marocain aux nouveaux produits brésiliens. En 2022, le commerce bilatéral a atteint un sommet historique de 3,13 milliards de dollars », s’est félicité le chef de la diplomatie brésilienne.

Lors de cet entretien, les deux parties « ont abordé la coopération en matière de sécurité alimentaire et dans les dossiers multilatéraux, ainsi que la reprise des vols aériens entre les deux pays ». « Le Maroc est un producteur majeur d’engrais phosphatés. Il est le troisième fournisseur d’engrais au Brésil », a affirmé le ministre M. Vieira.

De son côté, le ministère marocain des Affaires étrangères a souligné sur Twitter que « M. Bourita et M. Vieira ont également discuté des moyens d’enrichir le dialogue politique et de densifier la coopération notamment par l’identification de plusieurs axes comme la sécurité alimentaire, eu égard au grand potentiel agricole des deux pays ». Et d’ajouter que « les deux ministres ont souligné la nécessité de renforcer la coopération dans le cadre de l’agenda mondial pour la paix, la sécurité et le développement notamment sur le plan des changements climatiques, la migration, la lutte anti-terroriste et les droits de l’Homme ».

Le Brésil est, jusqu’au 31 décembre 2023, membre non-permanent au Conseil de sécurité. Il est l’un des rares pays d’Amérique du Sud à n’avoir jamais reconnu la fantomatique RASD. Plus, ce pays s’active de nouveau au sein de BRICS à l’heure où la géopolitique mondiale est bousculée en attendant l’émergence d’un ordre nouveau. Dilma Russef, ex-présidente du Brésil, a même été nommée à la tête de la Banque de cet ensemble géoéconomique d’importance… Un choix qui n’est pas gratuit.