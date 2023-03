Contrôle aérien de l’espace saharien : La rétrocession au Maroc fait toujours jazzer en Espagne

« Albares nous a humilié à nouveau en tant que pays. L’Espagne continue d’avoir un devoir historique envers le peuple sahraoui. Plus de trahisons, l’autodétermination maintenant », a écrit sur Twitter la formation Gauche unifiée (Izquierda unida), membre de la coalition gouvernementale présidée par Alberto Garzon, ministre de la Consommation.

Ce responsable est très connu pour sa proximité avec les séparatistes du Polisario. Le 28 avril 2022, soit trois semaines après le sommet du 7 avril à Rabat entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, ledit ministre s’est empressé de se réunir avec une délégation du Front, conduite par ses représentants en Espagne et en Europe.

En revanche, Podemos, l’autre composante de la coalition qui dirige l’Espagne depuis janvier 2020, n’a pas encore officiellement commenté l’ouverture de négociations sur la cession du contrôle aérien du Sahara au Maroc. Ione Belarra secrétaire générale du parti et ministre des Droits sociaux et de l’Agenda 2030, et n°3 du gouvernement et Yolanda Diaz, ministre du Travail, gardent toujours le silence.

Pour rappel, tous les ministres de la coalition Unidas-Podemos, proche du Polisario, ont été écartés de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, tenue à Rabat le 1er et 2 février.