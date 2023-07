Il a également parlé d’un engagement qu’il a qualifié de « goutte d’eau qui a fait déborder le vase » et pendant lequel il a failli être tué. Son unité, composée de 40 membres – dont des Ukrainiens, des Américains et des Britanniques – n’avait pas de couverture aérienne et deux chars ukrainiens se sont retirés.

Un obus a explosé au milieu de leur position. Ceux qui ont survécu se sont cachés dans les bois. Un membre de l’unité s’est mis à appeler à l’aide avec sa radio, alors que les obus de chars tombaient à proximité. Selon R. Byrne, au milieu du chaos, le salut est apparu sous la forme d’une camionnette ukrainienne. Cependant un char russe a commencé à les chasser.

« Et c’est terrifiant quand vous voyez un gros T-72 venir pour vous et que vous êtes dans un pick-up Humvee. »

Le 2 juillet, deux autres mercenaires ayant combattu aux côtés des troupes ukrainiennes ont raconté pour le site US Daily Beast avoir été choqués par la situation difficile sur le front. « Le pire jour en Afghanistan et en Irak est un grand jour en Ukraine », a confié l’un d’eux. Selon le « soldat de fortune » portant l’indicatif Bam, ce conflit est beaucoup plus effrayant.

Outre le niveau insuffisant de formation des militaires ukrainiens, il s’est également plaint du nombre de personnes qui veulent aider à combattre sans avoir aucune expérience militaire : « Il y a beaucoup de volontaires vraiment stupides ici qui n’ont pas à être dans une guerre. »

Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense, a révélé mardi que 26.000 militaires ukrainiens avaient été tués et 3.000 unités d’équipement détruites depuis le début de la contre-offensive de Kiev le 4 juin dernier.

Il a détaillé que l’armée ukrainienne avait perdu 21 avions, cinq hélicoptères, 1.244 chars et autres blindés, dont 17 Leopard et 12 Bradley, ainsi que 403 pièces d’artillerie et obusier, dont 43 systèmes américains M777 et 46 canons automoteurs livrés à Kiev par la Pologne, les États-Unis et la France.

En outre, le ministère de la Défense a assuré que Kiev a multiplié l’embauche de mercenaires à travers le monde entier dans le but de dissimuler les pertes catastrophiques de ses forces militaires dans la guerre. Dans un communiqué officiel publié lundi, il a indiqué qu’« en raison des pertes élevées de personnel, le régime de Kiev aurait lancé le recrutement de mercenaires étrangers en Argentine, au Brésil, en Afghanistan, en Irak et dans les zones sous contrôle américain de la Syrie au cours du mois dernier ».

Selon ce document, le commandement ukrainien traite les mercenaires étrangers comme de la chair à canon, les envoyant en premier lieu sur des positions russes. L’évacuation des mercenaires blessés a lieu seulement après le retrait des militaires ukrainiens. “Les commandants ukrainiens opérant sur la ligne de contact ne sont pas tenus responsables des pertes parmi les mercenaires étrangers”, précise la même source.

Le document rappelle que près de 12 000 mercenaires étrangers de 84 pays sont arrivés en Ukraine depuis février 2022 pour combattre aux côtés de l’armée de Kiev contre la Russie. « Le plus grand nombre de mercenaires est venu en Ukraine en mars-avril 2022, mais après les premières pertes subies, le rythme de leur arrivée a considérablement ralenti », selon le communiqué qui ajoute que « les groupes les plus nombreux venaient de Pologne (plus de 2600 personnes), les États-Unis et le Canada (900 personnes ou plus), la Géorgie (plus de 800 personnes), le Royaume-Uni et la Roumanie (700 personnes ou plus chacun), la Croatie (plus de 300 personnes), ainsi que la France et la Turquie (200 personnes ou plus chacune). »

Selon la Russie, le 30 juin, la mort de 4.845 mercenaires étrangers, pour la majorité, venus des États-Unis, du Canada et de pays européens, a été confirmée. 4.801 autres combattants étrangers se sont échappés du territoire ukrainien en raison de l’attitude de Kiev à leur égard. Aujourd’hui, 2.029 mercenaires continuent d’opérer dans les rangs de l’armée ukrainienne.