Conseil de la Concurrence : Niet au rapprochement entre Allianz et Sanlam

Le rapprochement annoncé début mai 2022 entre les assureurs Sanlam (Afrique du Sud) et Allianz (Allemagne) pour la création d’un important acteur du secteur en Afrique est confronté à des contraintes réglementaires au Maroc alors que l’opération a déjà été approuvée dans tous les autres marchés où elle devrait entraîner des conséquences dans le secteur de l’assurance.

Dans un communiqué publié à l’occasion, le Conseil de la concurrence demande à Allianz Maroc et Sanlam Maroc de s’engager à continuer à opérer en tant qu’entités concurrentes et indépendantes l’une de l’autre. Ils, Sauf autorisation explicite, ils devront veiller à maintenir deux entités juridiques distinctes, disposant d’un personnel, d’une direction, d’un conseil d’administration et d’une équipe de gestion distincte. Le Conseil estime en effet que les deux partenaires doivent résoudre certains problèmes de concurrence, notamment la forte concentration qui pourrait résulter une fois que les filiales marocaines des deux acteurs finaliseront la prise de contrôle de l’entité résultant de la fusion de leurs activités. Elle évoque notamment des risques de conglomérat ou de concentration excessive dans plusieurs villes. Ainsi, Allianz et Sanlam devront mener un ensemble d’opérations visant à résoudre ces défis de concurrence.

Pour le Conseil, l’objectif de ces engagements est de répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par l’opération ou les opérations notifiées, en rétablissant les conditions d’une concurrence saine et effective sur le marché.