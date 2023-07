Confrontation russo-occidentale : L’offensive ukrainienne contenue par Moscou

Les forces armées russes ont abattu 13 drones, sept projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et deux missiles Storm Shadow de l’armée ukrainienne dans la nuit du 25 au 26 juillet, affirme le ministère russe de la Défense dans son bilan du mercredi. Kiev a continué d’entreprendre des tentatives de contre-attaque sur plusieurs axes. Au total, 10 ont été déjouées.

Sur l’axe de Krasny Liman, les troupes russes ont réussi à avancer sur trois kilomètres en largeur et enfoncer sur 2,7 kilomètres la ligne de front.

Dès le matin du 26 juillet, l’ennemi a repris ses offensives intensives dans la direction d’Orekhovo. Il a mené une attaque massive avec trois bataillons renforcés par des chars. Toutes les tentatives ont été repoussées et les positions russes maintenues, a précisé l’instance.

Au cours de la bataille, 22 chars, 10 véhicules de combat d’infanterie, un véhicule blindé de combat et plus de 100 militaires ukrainiens ont été éliminés.

En outre, les forces russes ont neutralisé près de 675 militaires ukrainiens, dont jusqu’à 210 tués et blessés sur l’axe de Donetsk.

Par ailleurs, les forces de Kiev ont perdu jusqu’à 135 soldats sur l’axe de Koupiansk. Enfin, plus de 190 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 40 sur celui de Kherson.

Les forces russes ont aussi mis en échec deux groupes de sabotage et de reconnaissance. Deux points de commandement ennemis ont été bombardés dans la République populaire de Donetsk.

Parmi les pièces d’artillerie anéanties figurent trois obusiers D-20, deux D-30, trois Gvozdika, trois systèmes d’artillerie M777 américains, trois canons automoteurs Krab de production polonaise, un Msta-B, un Akatsiya et un Guiatsint-B. De plus, les forces russes ont détruit trois chars, un obusier léger remorqué M119 et deux radars de contre-batterie AN/TPQ-50 de fabrication US.

Elles ont aussi réussi à raser quatre entrepôts de munitions et un dépôt de carburant. Au total, en 24 heures, les frappes ont visé 104 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 128 zones.

La veille, les forces russes ont libéré le village de Sergueïevka, dans la république populaire de Lougansk, relate le ministère russe de la Défense dans son bilan du 25 juillet.

Les troupes russes ont également ciblé un point de déploiement de mercenaires étrangers dans la région de Tcherkassy.

Les troupes ukrainiennes ont perdu plus de 700 soldats. Dix roquettes de HIMARS ont été interceptées, un hélicoptère Mi-24 et 22 drones ont été abattus. L’armée russe a détruit plusieurs dépôts de munitions dont les stocks d’équipements et munitions occidentaux dans la région de Jitomir.

Moscou fustige Washington !

Dans la foulée de l’annonce par le Pentagone d’un 43e paquet d’aide militaire à Kiev, le représentant de la Russie aux Etats-Unis a fustigé ce soutien armé, qui ne fera selon lui que prolonger le conflit et ses conséquences. Anatoli Antonov, ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, s’en est violemment pris à l’administration Biden, quelques heures après l’annonce d’un nouveau paquet d’aide militaire à Kiev. Un soutien « au-delà de la morale et du bon sens », juge le diplomate, dans un message publié ce 26 juillet sur la chaîne Telegram de l’ambassade.

Selon lui, Washington « est incapable de s’arrêter » maintenant qu’il a « mis le pied sur le chemin de la guerre ». « Au lieu de faire une évaluation sobre de ce qui se passe, les stratèges locaux parrainent les plans terroristes des criminels de Kiev », poursuit l’ambassadeur russe, évoquant les attaques perpétrées contre le pont de Crimée. « La seule chose à laquelle aspirent les États-Unis, c’est davantage de souffrances humaines et de morts », fustige A. Antonov. « On peut être sûr que les missiles et les munitions, payés avec des milliards de dollars des poches des contribuables américains, vont ruiner les villes, joncher les champs de munitions non explosées, estropier et mutiler », a-t-il ajouté.

Le 25 juillet, le Pentagone a annoncé un nouveau paquet d’aide militaire « pour aider l’Ukraine à contrer la guerre d’agression en cours de la Russie ». D’une valeur de 400 millions de dollars, cet ensemble comprend 28 millions de diverses munitions d’armes légères et grenades, des obus de mortier et d’artillerie, des lance-missiles Javelin, TOW et Stinger, des roquettes Hydra-70 pour équiper les hélicoptères et des roquettes pour ses M142 Himars, ainsi que des missiles sol-air destinés aux systèmes de défense aérienne Patriot et Nasams. Trente-deux véhicules blindés de transport de troupes Stryker et, pour la première fois, des drones espions Black Hornet complètent ce 43e coup de pouce militaire fourni à l’Ukraine depuis août 2021.

Selon les chiffres du Pentagone, sous Joe Biden, Washington a fourni à Kiev plus de 43,7 milliards de dollars d’aide militaire, « dont plus de 43 milliards de dollars » à compter du 24 février 2022, date du début de l’offensive russe.