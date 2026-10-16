Confrontation irano-américaine : Washington en quête de victoire

Abdallah Haji Sadeghi, représentant du Leader de la Révolution et de la République auprès du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI), a affirmé que « le détroit d’Ormuz est aujourd’hui la ligne de front pour la défense de la Révolution islamique et du camp du Droit face à l’ensemble du camp de la Mécréance, et nous assisterons bientôt à la victoire ». Depuis Ormuz, il a claironne : « Que l’ennemi sache que nos forces armées se sont fermement cramponnées au détroit vital d’Ormuz, et l’ennemi ne réussira certainement jamais à le traverser.»

Il a souligné que l’Iran a connu de nombreuses réalisations, innovations et grandes œuvres malgré les dommages subis durant la guerre.

Les déclarations de H. Sadeghi interviennent alors que les États-Unis prétendent assurer le passage des pétroliers et des navires commerciaux par le détroit d’Ormuz sous la protection de leurs forces. La Maison-Blanche avait prétendu que Washington contrôle le détroit et garantit le maintien du flux de pétrole vers les marchés mondiaux, tandis que le président américain affirmait que le détroit est ouvert et sous contrôle américain.

Préparatifs US

Un rapport de CBS News a mis en garde jeudi que les Etats-Unis font face à une pénurie des missiles intercepteurs qui pourrait perdurer jusqu’en 2030. Il semble que les États-Unis soient en train de préparer une frappe supplémentaire contre l’Iran, qui leur permettrait de proclamer la « victoire » et de sortir de la guerre, sans pour autant que l’issue d’un tel scénario ne soit garantie.

Entre l’examen d’options visant à frapper des installations énergétiques et des sites militaires sensibles dans la République islamique, et la poursuite du durcissement des sanctions contre cette dernière, Donald Trump poursuit ses efforts pour arracher un résultat commercialisable sur le plan intérieur, sans glisser vers une guerre plus longue et plus coûteuse.

Toutefois, l’utilisation d’armes plus destructrices ne garantira en aucun cas la soumission de Téhéran, tout comme l’annonce de la fin des opérations ne signifiera pas la fin de la guerre, d’autant plus si la riposte iranienne à l’attaque américaine survient d’une manière qui élargirait à nouveau le cercle des hostilités. Dans ce contexte, la chaîne CNN a révélé que l’armée américaine a préparé des options offensives incluant l’utilisation potentielle de la bombe « MOAB », connue sous le nom de « mère de toutes les bombes », contre des installations iraniennes, dont Jabal al-Fas.

Selon des responsables s’exprimant auprès de la chaîne, D. Trump a demandé de « préparer des séries de frappes ciblant l’infrastructure énergétique, tandis que les discussions ont englobé la possibilité de mener une attaque précédant la réduction de la présence américaine dans la région ». Cela traduit la recherche d’un « gain symbolique » offrant à Trump une issue à la confrontation, d’autant plus que le président a expressed la crainte qu’un retrait direct ne soit perçu comme un « aveu de défaite ».

Néanmoins, le même rapport fait état de doutes quant à la capacité de la bombe à pénétrer les fortifications profondes de Jabal al-Fas ou à contraindre l’Iran à accepter les conditions américaines. Il fait également état d’une estimation selon laquelle l’impact psychologique de la frappe serait plus important que sa capacité à obtenir une décision militaire, alors qu’une opération terrestre d’envergure apparaît comme une option dont la Maison-Blanche ne souhaite pas assumer le coût humain et politique.

Ces doutes recoupent une lecture présentée par Yonah Jeremy Bob, analyste militaire du Jerusalem Post, dans laquelle il a estimé que le renforcement des fortifications iraniennes à Jabal al-Fas ne signifie pas nécessairement une course imminente vers la production d’une arme nucléaire. Citant des sources, il a confirmé « l’absence d’activité nucléaire importante en cours sur le site », privilégiant l’hypothèse selon laquelle « les fortifications visent à dissuader une opération terrestre américaine ou israélienne, en la rendant plus difficile et plus coûteuse ».

En ce sens, les préparatifs iraniens peuvent être interprétés comme une tentative de prévenir l’attaque ou de renforcer la capacité de résistance face à elle, et non comme une preuve en soi d’une décision iranienne d’engager un nouvel affrontement.

En Israël également, le décalage apparaît entre les réserves sur le calendrier de l’attaque et le maintien d’objectifs d’escalade à long terme. En effet, le premier ministre de l’occupation a estimé lors d’un entretien accordé avant-hier à la « Radio de l’Armée » que « porter une frappe préventive contre l’Iran avant les élections israéliennes n’est pas approprié pour Israël », démentant les accusations de ses rivaux selon lesquelles il chercherait un affrontement pour améliorer ses chances électorales.

Malgré cela, la plupart des rapports et des évaluations prévoient une reprise de la guerre après les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre. Alors que D. Trump tablerait sur un recul de l’Iran avant les élections, ce dernier compte sur le fait qu’un recul des Républicains pousse le président à faire des concessions.

Cela dit, le risque d’une reprise de la confrontation ne se limite pas à une décision délibérée de la déclencher ; une analyse publiée jeudi par le site israélien JNS met en garde contre le fait que l’état d’alerte mutuel n’aboutisse à une mauvaise appréciation des intentions, l’une des parties interprétant les préparatifs défensifs de l’autre comme le prélude d’une attaque, transformant ainsi un incident limité en une chaîne de ripostes dépassant ce que les deux parties avaient planifié. Les chances d’un tel scénario augmentent à mesure que les calculs militaires s’entremêlent avec les pressions électorales et le besoin d’afficher la capacité d’imposer ses conditions.

Même en cas de décision consciente de reprendre les combats, la sortie de l’impasse américaine ne semble pas résider dans le choix de l’arme ni dans la fixation de la date de son utilisation, mais plutôt dans la capacité à maîtriser la phase d’après-frappe. Une attaque majeure pourrait offrir à D. Trump une scène propice à l’annonce d’un succès, mais elle ne garantit pas que l’Iran agira en considérant que la guerre est terminée. Tant que Washington ne parviendra pas à associer la pression à une issue politique réalisable, l’attaque censée préparer le retrait risque d’ouvrir un affrontement supplémentaire et de régénérer le coût dont l’administration cherche un moyen de s’affranchir.

Pendant ce temps, l’administration US continue d’user de la pression financière et économique pour forcer l’Iran à concéder des abandons. Le Département du Trésor a annoncé jeudi des sanctions liées à l’Iran ciblant 16 personnes et dix entités, parmi lesquelles la « International Development Bank for Investment and Finance » en Irak, ainsi que des institutions financières, des sociétés de change, de commerce et d’énergie. La liste montre l’extension des mesures aux canaux de transaction hors d’Iran, tandis que le Trésor a délivré une licence permettant de « mettre fin aux transactions existantes avec la banque irakienne selon des conditions déterminées ».

Riposte ferme et démultipliée

Parallèlement, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Amir Hatami, a menacé que toute menace visant les infrastructures iraniennes ferait l’objet d’une riposte ferme et démultipliée. Il a confirmé que le détroit d’Ormuz, fermé depuis le déclenchement de la guerre, restera fermé tant que la partie adverse ne s’engagera pas à respecter les droits du peuple iranien.

Dans la même direction, l’adjoint du commandant en chef de l’armée pour les affaires de coordination, l’amiral Habibollah Sayyari, a averti, en marge d’une cérémonie en l’honneur des infirmiers de l’armée, que « le détroit d’Hormuz est fermé, et tout transit par ce détroit doit s’effectuer en coordination, faute de quoi vous verrez dans les actualités ce qui se passera ».

Cela intervient au moment où les forces navales de l’armée iranienne ont annoncé avoir détecté un incendie à bord d’un pétrolier à l’est du détroit d’Ormuz — lors d’opérations de patrouille et de surveillance dans la région —, indiquant que le navire avait tenté de traverser une zone interdite en mer d’Oman en ayant désactivé ses systèmes de géolocalisation. Elles ont également annoncé qu’un autre pétrolier a subi un incendie avant-hier, après avoir lui aussi désactivé ses systèmes de suivi, affirmant que le détroit d’Ormuz demeure sous le contrôle et la surveillance complète des forces navales de l’armée et du Corps des Gardiens de la révolution islamique, selon l’agence de presse iranienne Mehr.

Pour sa part, le conseiller du commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution, le général de division Mohammad Bagher Zolghadr, a confirmé que les forces armées de la République islamique « se trouvent aujourd’hui au niveau le plus élevé de préparation, et il n’y a aucune inquiétude de ce côté », ajoutant que « le peuple est présent sur le terrain depuis plus de sept mois et a démontré sa fidélité à la Révolution et au commandement ». Il a estimé que « le peuple, les forces armées et le commandement » constituent les trois éléments fondamentaux de la « puissance iranienne », soulignant que Téhéran « fait face à l’ennemi avec fermeté, patience et préparation » et rappelé, dans ses propos accordés à l’agence ISNA, que les États-Unis « ont attaqué l’Iran plus de 50 fois au cours des dernières décennies, mais ont échoué face au peuple iranien, et que la doctrine de la résistance a prouvé son efficacité au cours des 45 dernières années ».

Les intercepteurs en question

La chaine américaine a rappelé les avertissements du général Randy George, ancien chef d’état-major de l’armée américaine, plusieurs mois avant la guerre américano-israélienne contre l’Iran. Il avait déclaré que les stocks américains de missiles de défense antiaérienne étaient dangereusement faibles et pourraient ne pas retrouver un niveau suffisant avant 2030, a rapporté jeudi CBS News, citant des responsables américains au fait de son évaluation.

George avait formulé cette mise en garde fin décembre, deux mois avant le début du conflit. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, l’a relevé de ses fonctions en avril, alors que la guerre était en cours.

Cette évaluation, intégrée à la planification du Pentagone pour la répartition des forces au titre de l’exercice budgétaire 2027, faisait état de pénuries d’intercepteurs Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) et de missiles Patriot. Selon cette analyse, les stocks devaient rester à des niveaux stratégiquement faibles jusqu’en 2030.

Selon le rapport, les responsables américains ont attribué ces pénuries aux transferts d’armes à l’Ukraine, au soutien militaire américain à Israël et aux capacités de production limitées de l’industrie de défense.

Le conflit avec l’Iran a accentué la pression sur les stocks américains. Une estimation du Center for Strategic and International Studies (CSIS) indique que les forces américaines disposaient d’environ 2 300 intercepteurs Patriot au début de 2026 et en auraient utilisé entre 1 050 et 1 430 pendant le conflit.

Les États-Unis disposaient d’environ 355 intercepteurs THAAD avant la guerre, dont 190 à 290 auraient été utilisés, selon les estimations. Mark Cancian, colonel des Marines à la retraite et conseiller principal au CSIS, a déclaré à CBS News que ces systèmes seraient essentiels en cas de conflit potentiel avec la Chine. « La défense aérienne, la défense antimissile, ce sera énorme », a-t-il affirmé, expliquant qu’une confrontation majeure avec Pékin nécessiterait d’importants stocks de missiles intercepteurs.

La reconstitution des stocks pourrait prendre plusieurs années. Selon le CSIS, les nouveaux contrats portant sur des intercepteurs THAAD nécessitent plus de quatre ans pour être exécutés, tandis que les commandes de missiles Patriot PAC-3 prennent en moyenne trois ans et demi.

Le Pentagone a, de son côté, rejeté les affirmations selon lesquelles les forces américaines seraient confrontées à une pénurie de munitions. « Les affirmations faisant état de pénuries de munitions américaines sont fausses », a déclaré Sean Parnell, principal porte-parole du Pentagone, à CBS News. Il a ajouté que Washington disposait toujours de « tout ce qui est nécessaire pour frapper au moment et à l’endroit choisis par le président ».