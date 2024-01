Commerce et investissement : Le Maroc et l’Autriche renforcent leur coopération économique

Ce MoU vise à renforcer les relations commerciales, dynamiser les investissements dans les secteurs industriels et technologiques, notamment les énergies renouvelables, et consolider le partenariat bilatéral à travers l’échange d’informations, d’expertises et de visites entre les communautés d’affaires des deux pays.

Les deux parties, qui ont identifié les secteurs de l’industrie et des technologies vertes comme domaines prioritaires de leur partenariat, s’engagent, en vertu de cet accord, à intensifier les échanges économiques bilatéraux, à faciliter les exportations et les importations industrielles et à identifier les projets stratégiques d’intérêt commun.

A cet égard, R. Mezzour a mis en avant les atouts industriels dont le Maroc dispose et qui se révèlent être un terrain fertile pour les investissements autrichiens, soulignant que ce “mémorandum est le jalon de nouvelles opportunités de coopération entre le Maroc et l’Autriche, ouvrant la voie à des initiatives conjointes prometteuses dans l’avenir”. Il a également rappelé que les relations diplomatiques entre l’Autriche et le Maroc, qui remontent à 240 ans, ont connu une évolution notable ces dernières années, se traduisant notamment par la présence active de plus de 80 entreprises autrichiennes opérant au Maroc, lesquelles bénéficient d’un potentiel de croissance considérable, particulièrement dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et des produits pharmaceutiques.

Pour sa part, M. Kocher, en visite de travail au Maroc du 28 au 31 janvier, a mis en lumière l’élan prometteur observé ces deux dernières années, qui favorise le renforcement des liens économiques, stimule les investissements mutuels et encourage la coopération économique profitable aux deux Nations. Ce MoU identifie des domaines particulièrement prometteurs, notamment la technologie verte et l’ensemble des énergies renouvelables, a-t-il fait observer, rappelant l’ambition de l’Autriche de devenir totalement autonome en matière de production d’énergie renouvelable d’ici 2030.

L’Autriche est le 10ème partenaire commercial du Maroc avec 2,14 Mrds DH d’export vers ce pays et 2,90 Mrds DH d’import en 2022. Les investissements directs étrangers autrichiens au Maroc ont atteint 136 MDH en 2022.