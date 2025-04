Commerce-Digitalisation : Une convention de partenariat pour accélérer la transformation

Signé par la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, cet accord s’articule autour de deux axes principaux, à savoir la digitalisation du commerce intérieur et l’accompagnement des projets digitaux à l’export.

Dans le détail, le premier axe porte sur la généralisation des outils numériques auprès des commerçants, la mise en œuvre de programmes de formation, de sensibilisation et d’accompagnement, ainsi que le soutien à la plateforme Moroccan Retail Tech Builder (MRTB), dédiée à l’innovation commerciale. Il comprend également la promotion du e-commerce national et le renforcement de la synergie entre recherche scientifique et innovation, notamment à travers l’initiative “JAZARI Institute”, portée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Le second volet concerne l’export digital, à travers le développement de trois plateformes : “One Shop Store Export”, offrant un accompagnement personnalisé aux exportateurs, “Trade.ma”, dédiée à la promotion de l’offre exportable nationale, et “Tijaria”, plateforme interactive intégrant l’intelligence artificielle pour informer les opérateurs économiques sur les opportunités et procédures internationales.

A cette occasion, A. El Fallah Seghrouchni, a déclaré à la presse, que cette convention traduit la volonté commune des deux départements de faire du numérique un levier stratégique pour le développement du commerce, en particulier dans sa dimension internationale. Dans ce sillage, elle a mis en exergue le rôle structurant des outils digitaux et de l’intelligence artificielle, désormais considérés comme une nécessité pour le développement économique et la compétitivité du Royaume. La ministre a également rappelé la signature, hier, d’un accord avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), portant sur le lancement d’un cours digital sur le développement durable et la mise en place au Maroc d’un centre d’excellence en intelligence artificielle et sciences des données, destiné à positionner le Royaume en tant que hub régional au service des pays arabes et africains.

De son côté, O. Hejira, a indiqué que le processus de digitalisation du commerce connaît une nette accélération, traduisant l’engagement du gouvernement en faveur d’une transformation structurelle d’un secteur qui mobilise plus de 1,6 million de personnes au niveau national. Il a précisé que des efforts particuliers sont déployés pour accompagner les petits opérateurs dans leur transition numérique, à travers des solutions technologiques adaptées et des mécanismes de soutien ciblés.

S’agissant du commerce extérieur, il a mis en avant l’importance des trois plateformes électroniques développées dans ce cadre, à savoir “One Shop Store Export”, “Trade.ma” et “Tijaria”, qui visent à dynamiser les échanges commerciaux et à renforcer l’attractivité de l’offre marocaine sur les marchés internationaux.

La gouvernance de cette convention sera assurée par un comité de pilotage stratégique et un comité de suivi mensuel, en vue de garantir une mise en œuvre efficace et harmonisée des engagements pris.