Colonisation rampante en Palestine : Les capitales occidentales se contentent de dénoncer Tel-Aviv

Fait assez rare, Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres ont dénoncé dans un bel ensemble la décision d’Israël de construire près de 10 000 logements en Cisjordanie occupée, ainsi que de légaliser neuf avant-postes. Autrement dit, des colonies sauvages et illégales jusque-là, même au regard de la loi israélienne. Les cinq pays « s’opposent fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu’accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux États ».

Quelques heures à peine après la publication de ce communiqué, le Haut comité de planification israélien, approuvait officiellement la construction de ces nouvelles colonies. Le message de l’État hébreu est clair : « Ce n’est pas une condamnation internationale qui changera quoi que ce soit à la situation ». Et c’est vrai, reconnaît une source diplomatique occidentale : « Face à Israël, nous faisons preuve d’une mollesse totale ».

Les communiqués occidentaux n’ont jamais stoppé la soif de conquête israélienne. Une colonisation rampante, qui paraît presque irrémédiable. Près d’un demi-million de colons juifs vivent aujourd’hui en Cisjordanie occupée. En toute illégalité, ils mettent la main sur les terres et les ressources des Palestiniens. « Et pourtant, des leviers existent pour faire pression sur l’État hébreu », rappelle une source palestinienne. « C’est l’absence de volonté qui pose problème. Les Occidentaux n’ont pas hésité, à juste titre, à sanctionner la Russie, pour l’occupation et l’annexion de territoires ukrainiens. Et nous, nous avons le droit à des communiqués », ironise cette même source.

A rappeler que dans sa duplicité, pour ne pas dire autre chose, l’Occident, avec les USA en tête, ont cherché à forcer la main à l’Autorité palestinienne qui a décidé de riposter aux crimes sionistes par la suspension de la collaboration sécuritaire. Désormais, Ramallah refuse de cautionner les exactions de Tel-Aviv en maintenant une chappe de plomb sécuritaire sur les villes et les camps palestiniens où le noyau d’une résistance armée s’active. L’actuel patron de la CIA qui a fait un déplacement en Palestine n’a pas hésité à dire que l’atmosphère qui règne en Cisjordanie, comme dans la ville d’Al-Qods, rappelle à bien des égards celle qui a enfanté la deuxième intifada palestinienne. D’où, peut-être, cette condamnation occidentale du processus de colonisation. Une condamnation qui ne paie pas de pain…