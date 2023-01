Classement IFFHS : W. Regragui figure parmi les meilleurs coachs au monde !

Premier cadre technique africain et arabe à mener son équipe aux demi-finales du Mondial et vainqueur du championnat du Maroc et du titre de la Ligue des champions d’Afrique l’année écoulée avec le Wydad de Casablanca, W. Regragui figure, en effet, dans le podium (3e place) des classements IFFHS des meilleurs sélectionneurs nationaux au monde et des meilleurs entraîneurs de club au monde, qui regroupent des techniciens de renommée internationale.

Dans le classement des meilleurs sélectionneurs nationaux au monde, W. Regragui côtoie l’Argentin Lionel Scaloni, vainqueur du Mondial-2022, qui a pris la première place et succède au palmarès au sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, ainsi que Didier Deschamps, finaliste avec la France au dernier Mondial, et Zlatko Dalic, qui a terminé troisième au Qatar avec la Croatie.

Le titre de meilleur entraîneur de club au monde a été décerné au coach italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti pour «sa fantastique saison et un nouveau titre de la Ligue des champions de l’UEFA».

W. Regragui est le seul Arabe et Africain dans ce classement dominé par les Européens et les Sud-américains et qui compte des entraîneurs de renom comme l’Espagnol Josep Guardiola (Manchester City), deuxième, l’Allemand Jürgen Klopp (Liverpool), quatrième, et le Portugais José Mourinho (AS Roma), cinquième.

W. Regragui, qui a pris les rênes de la sélection marocaine en remplacement de Vahid Halilhodzic, a réussi à bâtir une équipe compétitive qu’il a guidée au 2ème tour de la Coupe du monde au Qatar en tant que leader du groupe F, devant de fortes équipes comme la Croatie et la Belgique, avant de s’offrir l’Espagne, puis le Portugal et d’atterrir au dernier carré.

L’ancien international marocain, 47 ans, nommé à la tête des Lions de l’Atlas quelques mois avant le début du Mondial, s’est également illustré avec le Wydad de Casablanca en remportant la Ligue des champions d’Afrique et le Championnat du Maroc. Il compte à son actif d’autres expériences en tant qu’entraîneur avec le FUS de Rabat et Al Duhail qatari.