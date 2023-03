Cinéma : Hommage rendu à D. Ennadre au PCMMO

Soutenu par la DRAC Île-de-France, le festival propose de célébrer ses 18 ans autour d’une sélection de 20 films – fictions et documentaires, dont 13 avant-premières et inédits, indique le ministère français de la Culture. De plus, des projections accompagnées de rencontres avec les équipes des films et des personnalités du cinéma sont également au programme.

En ouverture du Festival, le cinéma l’Écran de Saint-Denis, berceau de la manifestation, accueille « La dernière Reine » de Adila Bendimerad et Damien Ounouri, en présence des réalisateurs, film sélectionné lors des « Journées des auteurs » de la 79e Mostra de Venise.

Détaillant le programme du festival, le ministère précise qu’un hommage sera rendu à Dalila Ennadre avec « Jean Genêt, Notre-Père-des-Fleurs », en présence de Lylia Ennadre. « Sous l’ombre bienveillante de Jean Genet, ce film documentaire posthume de la cinéaste franco-marocaine Dalila Ennadre est un dialogue entre les vivants et les morts, une invitation à tenir les mondes ensemble, entre sourde révolte humaniste et élégie poétique », indique-t-on.

La même source rappelle que ce documentaire franco-marocain « a été présenté au New York Film Festival 2022 et au festival international de Locarno 2022. La projection, prévue au cinéma Le Louxor, sera suivie d’une lecture de textes autour du Genet de Dalila par sa fille Lilya Ennadre, accompagnée des arrangements musicaux de Mounsi avec Malika Abbes ».

La réalisatrice franco-marocaine D. Ennadre s’est éteinte en mai 2020 à Paris, des suites d’une longue maladie.