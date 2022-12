Choc France-Maroc : La FRMF conteste l’arbitrage

La protestation de la FRMF a été exprimée dans une lettre adressée à l’autorité compétente, comprenant des cas d’arbitrage qui ont privé l’équipe nationale du Maroc de deux sanctions claires, selon le témoignage de spécialistes de l’arbitrage.

Dans un communiqué publié jeudi 15 décembre sur son site officiel, la FRMF affirme qu’elle n’hésitera pas à défendre les droits de notre sélection marocaine, appelant à l’équité dans la prise des mesures nécessaires face à l’injustice arbitrale pratiquée sur les Lions de l’Atlas lors du match disputé contre la sélection française, au titre de la demi-finale de la Coupe du monde.

Réagissant aux nombreux commentaires d’analystes sportifs et d’internautes sur son arbitrage de la demi-finale Maroc-France (0-2), Cesar Ramos est sorti de sa réserve. Il a formulé jeudi une réponse maladroite aux critiques, en appelant les supporters marocains insatisfaits de ses choix à « faire une objection collective sur le site de la FIFA et ainsi, on pourra rejouer le match ». « Mes amis, peuple marocain, soyez patients. Il n’y a pas eu d’injustice. Il n’y a que de l’espoir », a t-il écrit sur son compte Instagram.

Après cette sortie, l’arbitre mexicain s’est attiré une série de nouvelles indignations, sur les réseaux sociaux. Lors de cette demi-finale, la première disputée par le Maroc dans l’Histoire de la Coupe du monde, C. Ramos a créé la polémique en fermant les yeux sur deux fautes qu’il aurait dû attribuer, selon les commentateurs sportifs, en faveur de la sélection nationale. Au lieu de déclarer un premier penalty, notamment après une action entre le joueur marocain Sofiane Boufal et le français Theo Hernández à la 26e minute, il donne un carton jaune au premier.

Le joueur français apparaît balayant la surface et renversant le Lion de l’Atlas, engagé alors dans une action qui pouvait changer le cours du jeu.

Alfonso Pérez Burrull, spécialiste espagnol en arbitrage, affirme au micro de Radio Marca que « cette action aurait dû être marquée comme une sanction ». « C’est un jeu déroutant, mais je vois le penalty de Theo Hernández sur le joueur marocain. Il le fait trébucher à l’intérieur de la surface et se met devant », a-t-il souligné.

Même son de cloche sur la chaîne britannique BB , où Rio Ferdinand soutient qu’il s’agirait d’un penalty. « Je pense que partout ailleurs sur un terrain de jeu, ça aurait été considéré comme une faute. Pourquoi alors ne pas déclarer le penalty ? C’est irrecevable !», a-t-il protesté.

Sur le média spécialisé talkSPORT, Stuart Pearce, ex-défenseur anglais est du même avis. « Je vous dis une chose, je regarde cette action en pensant que c’est un penalty pour le Maroc plutôt qu’un coup franc pour la France ».