Cherté de la vie : La majorité mobilise ses composantes

Les trois composantes de la majorité gouvernementale ont décidé de se réunir, jeudi 13 avril, a annoncé le Parti de l’Istiqlal. Sur l’agenda des chefs du RNI, PAM et Istiqlal, « l’examen des développements et les évolutions nationaux et internationaux, et évaluer leurs effets sur les conditions économiques et sociales dans notre pays en vue de prendre les mesures et les dispositions nécessaires au service de l'intérêt général », indique le comité exécutif du PI dans un communiqué sanctionnant sa réunion du jeudi 6 avril.