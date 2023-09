Ce que les sécuritaires israéliens redoutent le plus : Un conflit généralisé…

Il a souligné que les « ennemis » de l’entité sioniste pourraient avoir tendance à « voir un avantage dans la menace à plusieurs niveaux contre nous ». Il a ajouté que la confrontation « comprendra de fortes frictions avec l’ennemi, et cela provoquera des pertes de notre part », notant que « le front intérieur fera partie des fronts de confrontation ».

H. Halevy a noté qu’aucune déclaration de « nos ennemis ne devrait être sous-estimée, en termes de paroles ou d’actes », appelant « à ne pas nous glorifier ».

Plus tôt dans la journée, le ministère iranien des Affaires étrangères a répondu aux menaces du Mossad à l’encontre des responsables iraniens, affirmant que Téhéran « n’hésitera pas à répondre à tout acte insensé de l’entité israélienne ». Son porte-parole, Nasser Kanaani, a déclaré que « l’entité occupante avait déjà tenté cela et subi des coups de la part de l’Iran ».

Le 8 septembre, les médias israéliens ont rapporté que l’entité occupante « avait discuté d’un scénario très similaire à ce qui s’est passé à Pâques ». Et précisé que cela « signifie un scénario multi-arènes, comprenant le lancement de missiles depuis le Liban, depuis Gaza, d’attaques à l’intérieur d’Israël et dans les territoires ».

Le 13 juin, le site Internet israélien Wallah a rapporté que « le commandement du front intérieur, dirigé par Rafi Milao, avait effectué une manœuvre baptisée Crushing Fist, qui simule un scénario de guerre sur plusieurs fronts, au cours duquel l’armée s’est entraînée pour lancer des attaques aériennes ». Citant une source sécuritaire, il a rapporté que « l’ampleur des destructions dont Israël sera témoin n’a jamais été connue auparavant », notant « qu’il y aura environ 100 morts et un millier de blessés parmi les colons, en plus de la destruction d’un millier de sites ».

En avril dernier, Yoav Galant, ministre de la Sécurité, a déclaré que « l’armée d’occupation devait se préparer à une guerre multi-arènes, dans laquelle une réelle menace à la sécurité est possible dans tous les secteurs, et en même temps ».

Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, a accusé lundi 11 septembre l’Iran d’avoir installé un aéroport au sud du Liban pour permettre des attaques contre Israël, a rapporté l’agence Reuters.

Dans un discours télévisé lors d’une conférence sur la sécurité internationale organisée par l’Université Reichman, Y. Gallant a montré des images aériennes de ce qu’il a décrit comme un aéroport construit par l’Iran dans le but de poursuivre des « objectifs terroristes » contre Israël. Selon Reuters, le responsable israélien n’a pas donné de détails à ce sujet, mais a déclaré que le site pourrait accueillir des avions de taille moyenne.

L’emplacement qu’il a indiqué se trouvait près du village libanais de Birket Jabbour et de la ville de Jezzine, à environ 20 km au nord de la colonie israélienne frontalière de Metulla. « Sur les photos, vous pouvez voir le drapeau iranien flotter sur les pistes depuis lesquelles le régime des ayatollahs envisage d’opérer contre les citoyens d’Israël », a déclaré Gallant.

« En d’autres termes : la terre est libanaise, le contrôle est iranien et la cible est Israël », explique-t-il. « S’il s’agit d’un conflit, nous n’hésiterons pas à activer la force meurtrière de Tsahal. Le Hezbollah et le Liban paieront un prix lourd et douloureux », prévient-il, a rapporté le média israélien The Times of Israel.

Une source non israélienne connaissant le site a déclaré à Reuters que le site en question pourrait accueillir de gros drones – certains d’entre eux armés – construits selon les plans iraniens. La source a déclaré que les drones lancés depuis le site pourraient être utilisés pour des activités opérationnelles internes et externes. Mais elle a ajouté que la nature et la direction de la piste suggéraient que les premières étaient plus probables.