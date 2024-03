CDM : Hausse du RNPG en dépit de l’impact du contrôle fiscal et du risque

Pour leur part, les dépôts s’apprécient de +6,5% à 51,8 Mrds DH en raison notamment de la progression de +5,8% des ressources à vue et de +33,5% des dépôts à terme. Au volet des réalisations opérationnelles, le PNB consolidé de la Banque s’améliore de +13,9% à 2,6 Mrds DH, tiré notamment par une hausse de +11,5% de la marge d’intérêt à 2,2 Mrds DH profitant des effets de taux et des volumes positifs résultant du renforcement de la dynamique commerciale, une bonification de +8,2% de la marge sur commissions à 436,4 MDH portée par le bon comportement des activités des filières spécialisées et un accroissement de +34,7% du résultat sur opérations de marché à 355,4 MDH en lien avec la performance des activités de change et obligataire.

Pour leur part, les charges générales d’exploitation augmentent de +6,6% à près de 1,6 Mrd DH pour un coefficient d’exploitation qui s’établit à 54,6% contre 58,4% en 2022. Hors éléments non récurrents, liés essentiellement au dénouement du contrôle fiscal, le coefficient d’’exploitation serait de 51%. En termes d’investissements, la Banque a engagé à fin 2023 un montant total de 357,3 MDH portant principalement sur les investissements informatiques et l’ouverture des nouvelles agences. Le RBE progresse ainsi de +24,3% à 1,3 Mrd DH. Au volet risque, le coût du risque augmente de +43,7% à 445,3 MDH, soit un taux du coût du risque de 0,9% (contre 0,6% en 2022) consécutivement à la poursuite d’une politique prudente en matière de provisionnement.

En social, les créances en souffrance augmentent de +5,8% à 4,1 Mrds DH pour un taux de couverture de 73% (contre 72,5% en 2022) et un taux de contentieux de 7,9% (idem qu’en 2022). En consolidé, le taux de provisionnement relatif aux créances à la clientèle (incluant le Hors Bilan) s’établit à 6,8% contre 6,6% en 2022. Dans ces conditions, le RNPG progresse de +24,4% à 503,1 MDH en 2023 comparativement à l’année dernière.

Concernant le volet réglementaire, la Banque affiche des ratios réglementaires confortables se traduisant par un ratio de solvabilité global de 14,57% et un ratio Tier 1 de 12,45%. Pour sa part, le LCR s’établit à 149,1%. Au volet rémunération de l’actionnaire, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à la prochaine AGO la distribution d’un DPA de 34,2 DH (contre 27 DH en 2022), soit un pay-out de près de 69,8% et un D/Y de 4,3% sur la base d’un cours de 797 DH observé en date du 29/12/2023