CDG Capital : Un résultat net de 50,7 MDH en 2023

Ainsi, le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé, impacté par un environnement économique peu porteur, a atteint 332 MDH contre 346 MDH en 2022, indique CDG Capital dans un communiqué publié sur le site de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

S’agissant du résultat net social, il s’est établi à 32,7 MDH en 2023, en hausse de 4,6% par rapport à 2022, poursuit la même source. Ce résultat tient compte d’une évolution de 10,5% des charges générales d’exploitation à 218,6 MDH, en ligne avec l’orientation budgétaire, et des dotations aux provisions nettes des reprises de 11,7 MDH, dont 20 MDH à titre de provision pour risques généraux, confirmant la position prudente et anticipative de la banque en matière de gestion des risques, précise CDG Capital.

En social, le PNB a progressé de 2% à 270,1 MDH, porté par la bonne tenue des activités génératrices de commissions et d’une dynamique favorable des crédits à la clientèle. Concernant les emplois clientèle, il se sont appréciés de 18% à 2,1 Mrds DH, tandis que les actifs sous gestion et les actifs en conservation se sont respectivement renforcés de 7,9% à 216 Mrds DH et de 5,4% à 523 Mrds DH à fin décembre 2023.

Au terme de l’exercice 2023, CDG Capital a affiché un ratio de solvabilité global de 14,4% et un ratio de liquidité (LCR) de 196%, nettement au-dessus de l’exigence réglementaire fixée respectivement à 12% et à 100%.