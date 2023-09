Capgemini : Augmentation du capital en vue

Cette opération concerne les salariés des sociétés Capgemini Technology services Maroc S.A, Altran Maroc et MG2 Engineering, indique l’AMMC tout en notant que la période de réservation s’étalera au Maroc du 18 septembre au 4 octobre 2023 inclus.

L’augmentation de capital se fera par l’émission d’un maximum de 3.200.000 actions, et le prix de souscription sera fixé le 10 novembre, ajoute l’Autorité. Le prospectus préliminaire est complété par le document d’enregistrement universel 2022 inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro “D.23-0178” en date du 29 mars dernier, le Document d’Information Clés du FCPE “Esop Capgemini” compartiment “Esop Leverage P 2023” inscrit auprès de l’AMF sous le code (C) 990000134809, le règlement du FCPE “Esop Capgemini”, le règlement du PEGI des sociétés du Groupe Capgemini hors France et le rapport financier semestriel 2023.

L’intégralité du prospectus préliminaire visé par l’AMMC ainsi que les documents précités sont tenus à la disposition du public aux sièges sociaux de BMCI et des filiales marocaines précitées, ainsi que sur le site internet de l’émetteur et sur le site de l’AMMC, précise la même source.