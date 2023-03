CAN U17 en Algérie : L’Egypte se propose de remplacer le Maroc

Ehab Elkomy a ainsi déclaré à la presse de son pays que « si le Maroc renonce à sa participation à la Coupe des Nations, l’équipe nationale égyptienne est prête à prendre sa place dans ce tournoi ».

Le responsable égyptien a refusé d’expliquer « les raisons » pour lesquelles le Maroc pourra boycotter cette édition de la CAN de la catégorie. Il a cependant affirmé que l’équipe U17 égyptienne « dispose de joueurs prometteurs » et pourra « obtenir de bons résultats » si elle participe à ce tournoi. En dépit de sa victoire écrasante contre la Tunisie, l’équipe égyptienne a été éliminée lors des phases précédentes, après avoir été battue par la Libye et le Maroc.

Le Maroc a hérité du groupe B à l’issue du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17). Il évoluera dans ce groupe aux côtés du Nigeria, de l’Afrique du Sud et de la Zambie, pour cette CAN 2023 prévue du 29 avril au 19 mai prochains à Alger, Constantine et Annaba, en Algérie.

La sortie médiatique d’E. Elkomy intervient alors que le Maroc n’a pas pris part à l’édition 2023 du Championnat d’Afrique des nations pour les joueurs locaux (CHAN), qui s’est déroulé en janvier dernier en Algérie, après que le pays hôte a refusé d’ouvrir son espace aérien à l’avion de la Royal Air Maroc (RAM) devant transporter l’équipe nationale marocaine.