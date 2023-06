CAN 2023 (U23) : Les Lions de l’Atlas au complet

Dans le cadre des préparatifs de l’équipe nationale pour cet événement qualificatif aux Jeux olympiques de Paris 2024, l’entraineur a programmé deux matchs amicaux face aux sélections A de Mauritanie, le 15 juin, et de Zambie, le 19 du même mois, au complexe sportif prince Moulay Abdellah de Rabat.

La liste des joueurs sélectionnés comprend comme portiers Elyas Mago, Alaa Belaarouch, Rachid Ghanimi. La ligne de défense repose sur Redouane Halhal, Aymane El Ouafi, Chadi Riyad, Mehdi Boukamir, Akram Nekkach, Omar El Hilali, Oualid Mohammedi, Ayoub Amraoui et Zakaria Labib, alors que le milieu de terrain comprend Oussama El Azzouzi, Amir Richardson, Benjamin Bouchouari, Younes Taha, Oussama Targhalline, Ismail Saibari et Bilal El Kannouss. Quant aux attaquants, le choix a porté sur Couhaib Driouech, Zakaria El Ouahdi, Ibrahim Salah, Abdessamad Ezzalzouli, Hamza Igamane, Amine El Ouazzani et Yanis Bagraoui.