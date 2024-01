CAN-2023 : Pronostics difficiles…

Dans le groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), le Onze national qui s’affiche aux côtés de la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie, part favori de sa poule, alors que des chocs sont attendus dans le groupe A entre la Côte d’Ivoire, pays hôte, et le Nigeria, et dans le groupe C entre le Sénégal, tenant du titre, et le Cameroun.