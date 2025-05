CAC : Et roule pour le Village Auto. Des marques et des automobilistes...

Pendant six semaines, du 15 mai au 30 juin, les showrooms du réseau CAC à travers le pays accueilleront les visiteurs autour d’une promesse claire : une expérience client de qualité, et une immersion dans l’univers de cinq marques majeures du groupe – Audi, Volkswagen, Skoda, SEAT et CUPRA.

La CAC mise sur ses fondamentaux : qualité, fiabilité, l’innovation, standards de service, et valeur de revente. Le Village Auto s’impose comme une réponse stratégique claire à ce défi, en mettant en avant la force collective des marques du groupe, leur complémentarité, et leur positionnement premium. La CAC maintient sa croissance et conserve sa 2e place au classement des acteurs du secteur automobile au Maroc.

Pour ce qui du Village Auto 2025, c’est 6 semaines d’opérations commerciales multi-marques cohérente et haut de gamme et des remises exclusives étalées sur 12 Villages Auto à travers le royaume : Oujda, Tétouan, Tanger, Kenitra, Rabat, Meknès, Fès, Casablanca, El Jadida, Safi, Marrakech, Agadir. Le dispositif mis en place pour cette édition repose sur une logique simple : proposer une expérience d’achat fluide, personnalisée, et engageante.