C. Chambon à Rabat : Le Président du Sénat français bientôt au Maroc ?

Le sénateur de Val-de-Marne, sous les couleurs des Républicains, assume depuis plusieurs années, la présidence du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc. C. Cambon ne se prive pas de manifester son soutien à la marocanité du Sahara. Il comptait parmi les initiateurs de la lettre signée par 94 parlementaires français, en août 2023, réclamant du président français un alignement sur les positions américaines et israéliennes à propos de la question du Sahara.

Le déplacement de C. Cambon au Maroc pourrait baliser le terrain au déplacement du président du Sénat, Gérard Larcher (également des Républicains). Un voyage, initialement prévu en avril 2023, mais reporté sine die dans un contexte de fortes tensions politique et diplomatique entre Rabat et Paris. Depuis, les deux pays ont décidé de tourner cette page. En témoigne le nombre important de rencontres entre les ministres marocains et français.